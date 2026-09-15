Demokrati kritizirali Trumpovu administraciju zbog Dodika i Južne interkonekcije

RONALDO SCHEMIDT/AFP, Dejan Rakita/PIXSELL

Predstavnici administracije Donalda Trumpa branili su u utorak odluku o ukidanju sankcija Miloradu Dodiku, dok su demokrati upozorili da on ne poštuje dogovor s Washingtonom te su kritizirali način uključivanja kompanije AAFS u projekt Južne plinske interkonekcije između Hrvatske i BiH.

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Na saslušanju Pododbora za Europu Odbora za vanjsku politiku Zastupničkog doma američkog Kongresa o politici SAD-a prema zapadnom Balkanu govorio je zamjenik pomoćnika državnog tajnika u Uredu za europske i euroazijske poslove Daniel Lawton.

Ne spominjući izravno Dodika, naveo je da je američka administracija prošle godine uspjela razriješiti tešku krizu.

"Američka diplomacija prošle je godine riješila dugotrajnu krizu, očuvala pravnu povezanost zemlje i ustavni poredak te osigurala povlačenje najviše antidejtonskog zakonodavstva Republike Srpske", naveo je Lawton.

Demokratski kongresnik oštro reagirao na Lawtonovu ocjenu

Sankcije Dodiku SAD je prvi put uveo 2017. zbog procjene da ugrožava provedbu sporazuma iz Daytona, a kasnije su proširene zbog optužbi za korupciju i pokušaje prijenosa državnih ovlasti na razinu Republike Srpske.

Trumpova administracija ukinula ih je prošle godine nakon što su vlasti Republike Srpske povukle dio spornih zakona, a Dodik se povukao s mjesta predsjednika entiteta.

Na Lawtonovu ocjenu oštro je reagirao demokratski kongresnik Bill Keating. On je ustvrdio da je Trumpova administracija preranim ukidanjem sankcija Dodiku izgubila važnu polugu pritiska.

Keating je Dodika opisao kao "dugogodišnjeg destabilizirajućeg aktera i otvorenog saveznika Rusije".

Upozorio je da on, iako više nije predsjednik Republike Srpske, nije odstupio s čela vladajućeg SNSD-a.

Lawton je naglasio da se američki pristup prema regiji promijenio. "Era izvana nametnutog stvaranja država-nacija je završena", rekao je.

Dodao je da SAD više ne nudi "neograničena sredstva za nedefinirane, neizvjesne i nerealne ciljeve", nego potiče lokalne lidere da pronađu "lokalna rješenja za lokalne probleme".

Kritika uključivanja AAFS-a u projekt Južne plinske interkonekcije

Kongresnik Keating oštro je kritizirao uključivanje američke kompanije AAFS Infrastructure & Energy u projekt Južne plinske interkonekcije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dovodeći u pitanje njezino iskustvo i okolnosti pod kojima je dobila mogućnost sudjelovanja u realizaciji projekta.

Keating je od Daniela Lawtona tražio objašnjenje o ulozi AAFS-a, dok su demokrati upozorili da kompanija nema iskustvo potrebno za realizaciju tako velikog energetskog projekta.

Zatražili su i dodatni nadzor nad načinom na koji je kompanija uključena u projekt. U svojim kritikama Keating je upozorio na okolnosti povezane s AAFS-om i njezinim vezama s Trumpovom administracijom.

Naveo je da bi dodjela posla kompaniji bez potrebnog iskustva mogla smanjiti izglede da projekt bude uspješno realiziran te je problematizirao moguće političke veze oko tog angažmana.

AAFS Infrastructure & Energy vode Jesse Binnall, bivši odvjetnik Donalda Trumpa, i Joseph Flynn, brat bivšeg Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna.

Lawton je, odgovarajući na pitanja o projektu, naglasio njegovu stratešku važnost za energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine.

„Smanjene napetosti stvorile su prostor za napredak na Južnoj interkonekciji s Hrvatskom, koja će diversificirati energetsku opskrbu Bosne i Hercegovine. Također će potaknuti gospodarski rast i stvoriti prilike za američke kompanije“, rekao je Lawton.

Južna interkonekcija trebala bi povezati BiH s hrvatskim plinskim sustavom korištenjem LNG plina s Krka, čime bi se smanjila ovisnost o ruskome plinu.

Hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto potpisali su potkraj travnja u Dubrovniku Međudržavni sporazum o izgradnji toga plinovoda u sklopu samita Inicijative triju mora. U tijeku je proces ratifikacije toga dokumenta u dvjema državama.

U raspravi u Kongresu govorilo se i o drugim prijeporima na zapadnom Balkanu, uključujući odnose Srbije i Kosova, sigurnosne prijetnje, organizirani kriminal te utjecaj Rusije i Kine u toj regiji.

Lawton je naglasio važnost regionalne stabilnosti i većeg doprinosa europskih partnera sigurnosti Balkana.