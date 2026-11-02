Zakomplicirao se veliki energetski projekt Hrvatske i BiH

No tome se odlučno protive vlasti Republike Srpske s tezom da sva ta imovina mora pripasti entitetima na što pak ne pristaju u Federaciji BiH uz ocjenu da bi rješenje po modelu koji traži RS predstavljalo razvlašćivanje države. Rješavanje statusa državne imovine jedan je od ključnih uvjeta za zatvaranje Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR) čijom je odlukom iz 2005. godine uvedena zakonska zabrana raspolaganja spornom imovinom dok se njen status ne uredi zakonom koji će donijeti parlament.