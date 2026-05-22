Najavljen početak radova na Južnoj interkonekciji, ali nad investicijom visi važno zakonsko pitanje

Prvi radovi na izgradnji plinovoda Južna interkonekcija u Bosni i Hercegovini mogu se očekivati početkom 2027. godine no da bi se to dogodilo nužno je zakonski riješiti status državne imovine preko koje bi plinovod trebao prolaziti, rekao je u petak predstavnik američke tvrtke koja bi trebala realizirati taj projekt.
Oglas
Amer Bekan, direktor bosanskohercegovačke podružnice američke tvrtke iz Wyominga AAFS Infrastructure and Energy koja je dobila posao gradnje plinovoda Južna interkonekcija, potvrdio je kako pitanje statusa državne imovine koje je u BiH godinama predmetom političkih prijepora sada ponovo dobiva na važnosti jer je ključna zapreka planiranim investicijama.
Definiranje statusa imovine, koja je nekada bila uknjižena na bivšu Socijalističku Republiku BiH dok je bila u sastavu nekadašnje Jugoslavije, zadaća je koju je BiH dobila još 2008. godine kada je to definirano kao jedan od pet ciljeva koje zemlja mora ispuniti da bi se zatvorio Ured visokog predstavnika (OHR).
No za 18 godina na tom planu nije napravljeno ništa jer iz Republike Srpske uporno inzistiraju na tvrdnji da BiH kao država nema pravo na imovinu, odnosno da ona pripada entitetima.
U Federaciji BiH pak traže da se imovina bivše SR BiH sada uknjiži na daytonsku BiH a da se onda ustupa na korištenje nižim razinama vlasti, ovisno o njihovim potrebama.
"Ključno je riješiti status državne imovine. Ako zakon (o državnoj imovini) bude u skorije vrijeme gotov... tehnički izgradnja (plinovoda) može početi početkom naredne godine", kazao je Bekan u intervjuu za televiziju N1.
Na potrebu donošenja zakona o državnoj imovini dan ranije je upozorio i američki otpravnik poslova u BiH John Ginkel, neizravno naznačivši kako je to sada postalo prioritetno pitanje i za američku diplomaciju.
O rješavanju statusa državne imovine sada zapravo ovisi investicija procijenjena na oko 1,5 milijardi eura koliko AAFS planira uložiti u gradnju plinovoda kojim bi se BiH povezala s plinskom mrežom u Hrvatskoj i dobila pristup terminalu za ukapljeni plin na Krku.
AAFS Infrastructure and Energy, kako je pojasnio Bekan, raspolaže s oko 30 posto potrebnog iznosa a cjelokupnu financijsku konstrukciju planira zatvoriti uz potporu američkih banaka s kojima o tome još pregovara.
"U pitanju su američke banke i američki državni kapital i to je vid sigurnosti", kazao je uz pojašnjenje kako vlada Federacije BiH u ovom slučaju ne preuzima nikakav rizik jer AAFS sve financira a Federacija će, po završetku izgradnje plinovoda, dobivati koncesijsku naknadu.
AAFS Infrastructure and Energy je kao koncesionar ugrađena u zakon o Južnoj interkonekciji koji je ranije usvojio parlament Federacije BiH.
Bekan je istaknuo kako u ovom slučaju nema nikakvih opstrukcija unutar BiH i da Južnu interkonkeciju podupiru i vlasti Republike Srpske a povremene kritike koje pristižu opisao je dijelom predizborne kampanje.
Kazao je kako AAFS stoga želi zaštiti vladu Federacije BiH od politički motiviranih napada a zanijekao je da je tvrtka na bilo koji način povezana s osobama iz SAD-a koje u Federaciji smatraju spornima zbog bliskosti s Miloradom Dodikom.
Među njima je i Michael Flynn, sadašnji Dodikov lobist i umirovljeni američlki general koji je kratko bio savjetnik za nacionalnu sigurnost u prvom mandatu Donalda Trumpa.
Flynnov brat Joseph jedan je od dvojice čelnika AAFS Infrastructire ad Energy.
"Michael Flynn... nema nikakve veze s našom investicijom", ustvrdio je Bekan.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas