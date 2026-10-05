Davor Ivo Stier o izborima u BiH: Ovo je prilika za neki novi početak

"Istina, bila je za oko deset postotnih poena slabija nego prije četiri godine, što je bio prethodni negativni rekord, a kad pogledate prve izbore nakon Daytona 1996., izlaznost je bila iznad 80 posto. Tendencija je pad tijekom izbornih ciklusa. S druge strane, moramo imati na umu da je primjena nove tehnologije dovela do puno realnije slike tko je doista na biračkom popisu. Onemogućilo se da glasuju ljudi koji su preminuli ili su i dalje registrirani u BiH, ali tamo ne žive. Dakle, jest pad izlaznosti, ali je i to možda realnija slika o tome koliko ima birača u BiH."