DAVOR IVO STIER
Davor Ivo Stier o izborima u BiH: Ovo je prilika za neki novi početak
Europarlamentarac Davor Ivo Stier (HDZ) javio se iz Sarajeva u N1 Studiju uživo s Hanan Nanić i komentirao izbore u Bosni i Hercegovini, gdje je bio kao šef promatračke misije Europskog parlamenta.
"Nova tehnologija je onemogućila manipulacije s biračkim popisima i u brojanju glasova. Isto tako, puno brže su se doznali rezultati. Naravno, još se čeka dostavljanje ručnog prebrojavanja, koje ima zakonsku težinu pa da se objave konačni rezultati", kazao je Davor Ivo Stier pa nastavio:
"Ako je i bilo određenih komplikacija u primjeni tehnologije, na kraju se to uspijevalo riješiti pa povećati transparentnost i integritet izbornog procesa."
Izlaznost je bila oko 42 posto, najmanje od završetka rata.
"Istina, bila je za oko deset postotnih poena slabija nego prije četiri godine, što je bio prethodni negativni rekord, a kad pogledate prve izbore nakon Daytona 1996., izlaznost je bila iznad 80 posto. Tendencija je pad tijekom izbornih ciklusa. S druge strane, moramo imati na umu da je primjena nove tehnologije dovela do puno realnije slike tko je doista na biračkom popisu. Onemogućilo se da glasuju ljudi koji su preminuli ili su i dalje registrirani u BiH, ali tamo ne žive. Dakle, jest pad izlaznosti, ali je i to možda realnija slika o tome koliko ima birača u BiH."
Predstavljanje Hrvata?
"Izbor Darijane Filipović bio je izbor većine hrvatskih birača u BiH. Stoga, ona ima legitimitet u tom pogledu, ali ostaje problem izbornog zakona, koji treba mijenjati kako se nikoga ne bi diskriminiralo."
Stier je bio vokalan i glasan oko sprovoda ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji, što je bitno u kontekstu Milorada Dodika, čija je stranka uvjerljivo pobijedila u Republici Srpskoj. Stranka koja zagovara odvajanje od BiH i ratne zločince.
"To je više puta naglašeno, možda nedovoljno od strane europskih instituacija, a i često sa zakašnjenjem. Naravno, s druge strane imate realnost u BiH, gdje su birači donijeli svoju odluku. Upravo zato je bitno poslati poruku koliko je to u suprotnosti s europskim vrijednostima. Ipak velika većina građana BiH želi budućnost u Europskoj uniji."
Relaksacija odnosa Hrvata i Bošnjaka?
"Naravno, ovo je prilika za neki novi početak. Ono što ćemo sada vidjeti jest početak razgovora među svim političkim subjektima koji su pobijedili na ovim izborima kako bi se krenulo u formiranje vlasti. A to nije lak zadatak."
Komentirao je mogućnost modela koji bi pomirio i zadovoljio zahtjeve konstitutivnih naroda oko izbora predstavnika.
"Varijante kako to riješiti svakako postoje. Stručnjaci su ih ponudili pa nije pitanje postoji li način nego postoji li politička volja. Svi problemi se mogu riješiti samo ako se poštuju prava svih konstitutivnih naroda. Dugo godina bilo je otvoreno pitanje Mostara, ali to je pitanje, nažalost, riješeno bez da se riješio širi kontekst. Pitanja konstitutivnih naroda su relevantna jer se svaki od njih mora osjećati zaštićeno", zaključio je Davor Ivo Stier.
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