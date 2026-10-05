IZBORI U BIH
Prvi obrisi nove političke slike BiH: Veliki iskorak SBiH, HDZ zadržao snažnu poziciju, Komšiću težak poraz
Nakon Općih izbora u Bosni i Hercegovini sve su jasniji obrisi nove raspodjele političke snage.
Iako Središnje izborno povjerenstvo BiH još objavljuje preliminarne rezultate, a konačna raspodjela mandata tek predstoji, dosadašnji podaci upućuju na značajne promjene u odnosu na prethodni izborni ciklus.
SBiH napravila značajan iskorak
Među strankama koje bilježe snažan rezultat je Stranka za Bosnu i Hercegovinu, SDA je prema dosadašnjim podacima ojačala svoju poziciju, dok su Demokratska fronta i Naša stranka među političkim strankama koje bilježe slabije rezultate. U Republici Srpskoj SNSD je zadržao vodeću poziciju.
Jedan od rezultata koji se izdvaja jest rezultat Stranke za Bosnu i Hercegovinu i njezina predsjednika Semira Efendića. U utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH osvojio je značajan broj glasova i prema dosadašnjim rezultatima nalazi se na trećem mjestu, iza Denisa Bećirovića i Bakira Izetbegovića. Istodobno, SBiH bilježi rast i na drugim razinama vlasti.
SDA ojačala, Izetbegovićev rezultat slabiji od stranačkog
Druga važna poruka dosadašnjih rezultata jest rezultat Stranke demokratske akcije (SAD). Predsjednik te stranke Bakir Izetbegović kazao je nakon izbora da je njegova stranka u odnosu na prethodni izborni ciklus popravila rezultat za oko 25 posto na različitim razinama vlasti. Riječ je o procjeni predsjednika SDA, dok će precizna usporedba biti moguća nakon što SIP potvrdi konačne rezultate.
Istodobno je Izetbegović priznao da je njegov osobni rezultat u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH slabiji od rezultata njegove stranke.
"Ovaj put moj rezultat u odnosu na SDA je slabiji, dakle SDA je uspješnija od mene", kazao je Izetbegović.
Rezultati upućuju i na snažnu poziciju SDA u utrkama za pojedine kantonalne skupštine. Konačan broj mandata i mogućnosti za formiranje parlamentarnih većina, međutim, ovisit će o postizbornim pregovorima.
HDZ zadržao snažnu poziciju
Značajan rezultat bilježi i HDZ BiH. Kandidatkinja Darijana Filipović je u izbornu utrku ušla kao potpredsjednica stranke i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a predstavljat će hrvatsku članicu Predsjedništva BiH.
Rezultati pokazuju snažnu poziciju HDZ-a BiH i na drugim razinama vlasti, uključujući pojedine kantonalne skupštine.
DF suočen sa znatno slabijim rezultatom
Rezultati upućuju i na značajan pad Demokratske fronte na pojedinim razinama vlasti. To posebno dolazi do izražaja kada se rezultat usporedi sa sazivom državnog parlamenta izabranim 2022. Lista "Željko Komšić – Za građansku državu – DF/GS" tada je imala tri zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH – Zlatana Begića, Vlatka Glavaša i Milana Dunovića.
Zbog toga bi eventualni ostanak DF-a bez državnog mandata predstavljao značajan gubitak u odnosu na prethodni izborni ciklus.
Željko Komšić, koji nakon isteka aktualnog mandata više neće biti član Predsjedništva BiH, tu je dužnost obnašao ukupno četiri mandata – od 2006. do 2014. te ponovno od 2018. do 2026.
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