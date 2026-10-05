Prvi obrisi nove političke slike BiH: Veliki iskorak SBiH, HDZ zadržao snažnu poziciju, Komšiću težak poraz

Jedan od rezultata koji se izdvaja jest rezultat Stranke za Bosnu i Hercegovinu i njezina predsjednika Semira Efendića. U utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH osvojio je značajan broj glasova i prema dosadašnjim rezultatima nalazi se na trećem mjestu, iza Denisa Bećirovića i Bakira Izetbegovića. Istodobno, SBiH bilježi rast i na drugim razinama vlasti.