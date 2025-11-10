Dijana Hrka odbila sastanak s Vučićem: "Lagao mi je u startu"

Dijana Hrka odbila je sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Istaknula je da je s njim razgovarala putem telefona, ali da odbija osobni susret. U obraćanju medijima pozvala je nadležne institucije da ispitaju tko je bacio topovski udar na njezin šator u blizini Ćacilenda.
„Kao što ste vidjeli iz priopćenja predsjednika Vučića danas, pozvao me je na razgovor kod njega, ali mislim da nema potrebe da idem, jer je rekao da nije nadležan za tužiteljstvo, nije nadležan ni za što što ja tražim. Mislim da nema potrebe da idem na sastanak. Ako nije nadležan, što da tražim kod njega, o čemu da razgovaramo nakon godinu dana. Mislim da je stavio u prvi plan zataškavanje onog topovskog udara koji je jutros bio prema mom šatoru“, rekla je Hrka u obraćanju medijima, prenosi Nova.rs.
„Želim da institucije počnu raditi svoj posao i da saznamo tko je bacio taj topovski udar prema meni. Došao je iz Ćacilenda, to su njegovi plaćenici. Nije mogao bilo tko ući u taj park, svi znamo da ni miš ne može proći, a kamoli čovjek. Hoću da nadležni organi saznaju tko je bacio taj topovski udar, a ne da se fokusiramo na Aleksandra Vučića i moj razgovor, nego da se fokusiramo na to tko me htio maknuti odavde. To je bio napad na mene dok sam spavala. Nitko ne reagira, nijedna institucija se nije oglasila, a on mene zove na razgovor. O čemu da pričamo? Kaže da nije nadležan, a ovakve se stvari događaju. Zašto policija danas nije radila svoj posao? Zašto nitko nije izašao na teren? Čak se policija pravi da ne zna za to“, dodala je Hrka.
Predsjedniku Srbije otvoreno je poručila da neće doći na sastanak i da je to ne zanima.
„Imao si godinu dana, ako nisi nadležan, zašto da dođem? O čemu da pričamo? Da me lažete, kao što me lažete godinu dana. Šesnaest ljudi je ubijeno, nitko nije pritvoren, studenti se stalno hapse. A on meni kaže da su oko mene plaćenici. Oko mene nitko nije plaćenik. Sve što se plaća, plaća se u Ćacilendu, ovdje nitko ne financira nas. Ako već hoće razgovarati, neka raspiše izbore, neka pusti studente i neka počne raditi nadstrešnicu. O čemu on priča? Dosta mi je više toga, neću ići na sastanak s njim“, rekla je ona.
Potom je istaknula da ju je Vučić „slagao od samog početka“.
„Nitko se danas nije oglasio o topu. O čemu da razgovaram s njim kad me slagao već na početku dana? Kažem da laže, s punim pravom kažem da predsjednik Srbije laže i da ne voli svoj narod. On definitivno ne voli svoj narod. On mene moli da prekinem štrajk glađu, a zašto nije molio Tomislava Nikolića da prekine štrajk glađu kad je bio na stiroporu“, zaključila je Hrka.
