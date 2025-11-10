Dijana Hrka odbila sastanak s Vučićem: "Lagao mi je u startu"

„Želim da institucije počnu raditi svoj posao i da saznamo tko je bacio taj topovski udar prema meni. Došao je iz Ćacilenda, to su njegovi plaćenici. Nije mogao bilo tko ući u taj park, svi znamo da ni miš ne može proći, a kamoli čovjek. Hoću da nadležni organi saznaju tko je bacio taj topovski udar, a ne da se fokusiramo na Aleksandra Vučića i moj razgovor, nego da se fokusiramo na to tko me htio maknuti odavde. To je bio napad na mene dok sam spavala. Nitko ne reagira, nijedna institucija se nije oglasila, a on mene zove na razgovor. O čemu da pričamo? Kaže da nije nadležan, a ovakve se stvari događaju. Zašto policija danas nije radila svoj posao? Zašto nitko nije izašao na teren? Čak se policija pravi da ne zna za to“, dodala je Hrka.