NYT: Dijana Hrka - neočekivana majka jednog pokreta

Otkako je njezin sin ubijen zajedno s još 15 ljudi u urušavanju nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, Dijana Hrka postala je lice široko rasprostranjenih antivladinih prosvjeda u Srbiji, piše The New York Times.
Kao tinejdžerica koja je odrastala tijekom ratnih godina na zapadnom Balkanu, Dijana Hrka naučila je živjeti s glađu. Nije bilo hrane, nije bilo struje, a vode je bilo vrlo malo dok se njezina srpska zajednica skrivala pred neprijateljskim bombardiranjem – ali ona je preživjela.
Sada je gospođa Hrka, 48, ponovno bez hrane — ovoga puta po vlastitom izboru, počinje opširni tekst The New York Timesa o njezinu štrajku glađu ispred zgrade Narodne skupštine Srbije, gdje traži pravdu za smrt 16 ljudi, uključujući i svog 27-godišnjeg sina Stefana. Njih je, podsjeća list, usmrtila betonska nadstrešnica koja se srušila na nedavno obnovljenoj željezničkoj stanici na sjeveru Srbije prošlog studenoga.
Ta katastrofa potaknula je javni bijes zbog vladina nemara i korupcije, pokrenuvši neke od najvećih antivladinih prosvjeda u Srbiji još od pada bivšeg lidera Slobodana Miloševića 2000. godine.
Prije urušavanja, gospođa Hrka, razvedena majka dvoje djece i kuharica u restoranu brze hrane, imala je malo interesa ili vremena za politiku ili prosvjede protiv predsjednika Aleksandra Vučića, čiju vladu, kako upozoravaju dužnosnici Europske unije, prati rizik od demokratskog nazadovanja.
Neočekivani simbol
Ali od tragedije na novosadskoj željezničkoj stanici, gospođa Hrka toliko je prisutna na studentskim prosvjedima da je postala neočekivani simbol jednog pokreta.
„Spremna sam umrijeti za ovo, spremna sam živjeti za ovo“, rekla je prošloga tjedna, sklupčana u šatoru koji su ona i njezine pristaše postavili ispred Narodne skupštine u Beogradu. „Spremna sam učiniti sve kako bismo se ujedinili i riješili se ovoga zla.“
Prvi studenoga bila je godišnjica tragedije u kojoj je poginuo njezin sin. Sljedećeg dana, kako bi istaknula svoje i zahtjeve drugih prosvjednika za pravdom za žrtve i odgovornošću vlade, prestala je jesti.
„Budući da sam već prije bila gladna, mislim da mogu podnijeti više nego možda drugi ljudi“, kaže gospođa Hrka, koja i dalje pije vodu, čaj i sok.
„Ali opet“, dodaje, „to se ne može izdržati jako dugo — možda 12 do 13 dana prije nego što se nešto dogodi.“
Tijekom njezina štrajka, budnom su je držali laserski zraci i zaglušujuća glazba usmjerena prema njezinom šatoru od strane kontraprosvjednika koji podržavaju Vučića. Njihov vlastiti kamp, postavljen prije nekoliko mjeseci, udaljen je svega nekoliko metara.
Srbija je duboko podijeljena zemlja, rastrgana rastućim bijesom i nepovjerenjem koje potiču dezinformacije. Rastrgana je između želje za pridruživanjem Europskoj uniji i održavanja dugogodišnjeg savezništva s Rusijom. Mnogi Srbi i dalje su ogorčeni zbog NATO-vog bombardiranja Srbije 1999. zbog njezinih agresija na Kosovu tijekom sukoba na zapadnom Balkanu nakon raspada Jugoslavije.
Optužbe i kontraoptužbe o pranju novca, uličnim premlaćivanjima i lažima rutinski su dio političkog diskursa, čak i na najvišim razinama vlasti.
Odobrenje za izgradnju luksuznog Trumpova hotela na mjestu bombardiranog arhitektonskog spomenika u Beogradu, koje je prošlo kroz skupštinu ovog mjeseca, povećalo je sumnje u vladinu korupciju i potaknulo nove prosvjede.
U vezi s tragedijom na željezničkoj stanici, srbijansko tužiteljstvo optužilo je najmanje 13 ljudi, uključujući dvojicu visokih državnih dužnosnika, za korupciju vezanu uz nekvalitetnu obnovu koju su izvodili kineski izvođači.
No sudovi još nisu osudili nijednog od osumnjičenih, mjesecima nakon podizanja optužnica, što potiče široko rasprostranjen strah da smrt žrtava neće biti kažnjena.
U tjednima nakon katastrofe, gospođa Hrka kaže da je bila previše šokirana da bi reagirala. Ali onda je, gledajući televiziju u svom domu u Beogradu, vidjela mlade ljude — „djecu“, kako ih naziva — kako izlaze na ulice i zahtijevaju pravdu.
„Odjednom sam ih samo pratila na ulicu“, rekla je tijekom jednog od četiri intervjua za The New York Times prošloga tjedna u svom šatoru. „I evo me opet, na ulici.“
Njezin sin Stefan radio je kao radnik na održavanju u jednoj firmi u Novom Sadu kada je poginuo.
„Bili smo jako bliski i uvijek smo nastojali gledati stvari pozitivno, jer smo živjeli u teškoj situaciji“, rekla je. „Počeo je raditi i pomagao mi je kako ne bih morala raditi toliko poslova. Rekli smo jedno drugom da ćemo uvijek biti sretni s onim što imamo — i bili smo.“
Kada je bila mlađa, željela je postati kozmetičarka, a čak i tijekom štrajka glađu njezini nokti bili su nalakirani svjetlucavo ružičastom nijansom. „U budućnosti, ako sve ovo završi dobro“, rekla je, „voljela bih osnovati zakladu koja će nositi Stefanovo ime i koja će pomagati svoj djeci.“
Dobronamjernici, uključujući svećenike, donosili su molitvenike, cvijeće, ikone i druge darove u njezin šator. Ali gospođa Hrka priznaje da ne vidi jasan kraj prosvjeda. „Ne znam — što god Bog kaže“, rekla je. „U Božjim je rukama.“
"Spremna sam"
Ne želi govoriti o svom mlađem sinu iz straha da bi ga sigurnosne službe mogle ciljati, ali sebe vidi kao majku studentima koji vode prosvjede.
„Ako moram umrijeti da bi sva djeca mogla živjeti slobodno, i da Srbija bude slobodna, spremna sam“, rekla je.
Ako gospođa Hrka umre zbog štrajka glađu, „to bi mogla biti prelomna točka“ nakon godine tinjajućih, uglavnom mirnih prosvjeda, rekao je Raša Nedeljkov, programski direktor organizacije CRTA u Beogradu.
Gospođa Hrka i drugi prosvjednici također pozivaju na izvanredne izbore kako bi se zamijenio Vučić, koji je na vlasti kao premijer, a zatim predsjednik od 2014. godine. On ne pokazuje nikakvu namjeru da odstupi.
„Djeca gledaju u mene, zajedno smo jači“
Jedanaeste noći štrajka glađu, pristalice su gospođu Hrku odvele u ambulantu, gdje je liječena zbog dehidracije nakon što joj je pozlilo i pao joj je tlak.
Nekoliko stotina ljudi okupilo se ispred njezina šatora u tihom bdjenju sa svijećama koje je trajalo najmanje 15 minuta. Zatim je masa počela skandirati „Dijana Hrka“ — šapat koji je prerastao u glasni poklič.
Gospođa Hrka vratila se nekoliko sati kasnije. Sljedećeg jutra, dvanaestog dana štrajka, izgledala je iscrpljeno i blijedo, ali je zvučala odlučnije nego dan ranije.
Rekla je da neće odustati.
„Djeca gledaju u mene“, rekla je. „Kada su započeli prosvjede, policija je pokušavala ugušiti njih, ugušiti prosvjede. Ali onda — sa mnom, zajedno — mi smo jači.“
