NYT: Dijana Hrka - neočekivana majka jednog pokreta

„Bili smo jako bliski i uvijek smo nastojali gledati stvari pozitivno, jer smo živjeli u teškoj situaciji“, rekla je. „Počeo je raditi i pomagao mi je kako ne bih morala raditi toliko poslova. Rekli smo jedno drugom da ćemo uvijek biti sretni s onim što imamo — i bili smo.“