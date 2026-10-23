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Dvije ankete, dva različita pobjednika: Krajnje neizvjesno u Srbiji uoči izbora
U Srbiji od četvrtka u ponoć traje izborna šutnja uoči prijevremenih parlamentarnih izbora na kojima će 25. listopada, u utrci među 18 lista, najveći izazov kandidatima vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), predvođenim donedavnim srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, biti Studentska lista-Studenti pobjeđuju.
Aleksandar Vučić i SNS su, s različitim koalicijskim partnerima, na vlasti od 2012. godine, ali ih je ozbiljno uzdrmao val protuvladinih prosvjeda koje su predvodili studenti nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024. godine, optužujući vlast za korupciju, partijski klijentelizam i urušavanje demokratskih institucija u zemlji.
Studentski pokret, čije su brojne akcije - od blokada više od 60 fakulteta, štafetnog maratona do sjedišta Europske unije i bicikliranja u Strasbourg, do tisuća prepješačenih kilometara i masovnih skupova - animirale javnost diljem Srbije, zatražio je prijevremene parlamentarne izbore, a potom ponudio i trenutno najjaču oporbenu grupaciju - "Studentsku listu-Studenti pobjeđuju", sastavljenu od predstavnika akademske zajednice, znanstvenika, sveučilišnih profesora, liječnika i brojnih javnih ličnosti.
Dok obje strane očekuju pobjedu, vlast studente, njihove pristaše i oporbene stranke koje ih podržavaju naziva "blokaderima", "stranim plaćenicima" i eksponentima inozemnih službi, "teroristima", a studentski pokret "obojenom revolucijom", aludirajući na Narančastu revoluciju 2004. i 2005. godine u Ukrajini i svrgavanje proruskog režima.
Studentska lista-Studenti pobjeđuju vrijedi za najozbiljnijeg sudionika predstojećih izbora koji može ugroziti dosadašnju dominaciju vladajuće Srpske napredne stranke, a još prije početka kampanje u provladinim medijima i komercijalnim televizijama koje su otvoreno na strani Aleksandra Vučića i SNS-a, kandidate te liste se pokušava diskreditirati, oklevetati i omalovažiti, slijedeći svakodnevne Vučićeve optužbe i slične narative pojedinih najviših državnih dužnosnika.
S druge strane, Vučić je - podnoseći ostavku 27. rujna, skratio drugi predsjednički mandat nakon kojeg se više ne može kandidirati za predsjednika države - istaknuo ambiciju da napravi političku rošadu i po drugi put postane predsjednik vlade.
Rekao je da izbornu kampanju želi voditi "kao običan građanin", uzdajući se u uvjerljivu pobjedu naprednjaka koja bi mu, nakon dva predsjednička, omogućila i drugi premijerski mandat.
Predizborna istraživanja javnog mnijenja pokazuju da ga u tom naumu ponajprije može omesti lista studentskog pokreta. Posljednja anketa, čiji su rezultati objavljeni par sati prije početka izborne šutnje, Vučiću i SNS-u daje prednost od 47,4 posto glasova, naspram 40 posto glasova koji se pripisuju studentskoj listi, dok bi s 3,2 posto izborni prag prešli i socijalisti (SPS) Ivice Dačića, a sve ostale iste bile bi ispod cenzusa. Anketu je radio Ipsos, a naručitelj je lista Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija.
U utorak objavljena anketa beogradskog političkog časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja Nova srpska politička misao (NSPM) prednost je, pak, dala studentima sa 44,5 posto glasova dok bi listu SNS-a podržalo 42,7 posto birača.
Izbori 25. listopada bit će 15. po redu od uvođenja višestranačkog sustava u Srbiji, a 11. prijevremeni. U utrci za 250 zastupničkih mandata je 18 lista sa ukupno 2.418 kandidata, devet lista kandidirale su manjinske nacionalne zajednice, ali ne i hrvatska koja neće imati svog kandidata.
Pravo glasa ima ukupno 6.450.523 birača, glasat će se na 8.392 biračka mjesta, od kojih su 93 u inozemstvu, gdje je u 37 država prijavljeno ukupno 102.147 birača, ali će svi glasaći izići na birališta po lokalnom vremenu u Srbiji, pa će se u nekim državama, poput SAD-a i Australije glasati i tijekom noći.
Sva birališta se otvaraju 25. listopada u sedam, a zatvaraju u 20 sati, do kada traje i izborna šutnja. Prvi preliminarni rezultati očekuju se u nedjelju do 22 sata.
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