Dvije ankete, dva različita pobjednika: Krajnje neizvjesno u Srbiji uoči izbora

Pravo glasa ima ukupno 6.450.523 birača, glasat će se na 8.392 biračka mjesta, od kojih su 93 u inozemstvu, gdje je u 37 država prijavljeno ukupno 102.147 birača, ali će svi glasaći izići na birališta po lokalnom vremenu u Srbiji, pa će se u nekim državama, poput SAD-a i Australije glasati i tijekom noći.