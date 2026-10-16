Bosanac pokrenuo inicijativu za zabranu opasnih kemikalija u EU-u: "Moramo zajedno dignuti glas"

Govoreći o razlozima pokretanja inicijative, Bosanac je pojasnio da je pritisak prema Europskoj komisiji nužan kako bi se donijela oštrija ograničenja jer se ti spojevi ne mogu ukinuti preko noći. Kao važan prvi uspjeh zagovaranja istaknuo je reakciju Europske agencije za kemikalije (ECHA), koja je odmah nakon istraživanja Zelenih po prvi put službeno upozorila Komisiju da je trifluoroctena kiselina (TFA) toksičan spoj te zatražila njezino uklanjanje s liste netoksičnih spojeva.