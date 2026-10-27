Kakva će biti nova srpska vanjska politika: Studentski pokret o odnosima s EU, Rusijom, Izraelom...

Očuvat ćemo tradicionalno partnerstvo s Ruskom Federacijom u pitanjima koordinacije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, u vezi sa zaštitom teritorijalnog integriteta Srbije i rješavanjem otvorenih pitanja od zajedničkog interesa. Dosljedno ćemo se pridržavati stajališta da uvođenje sankcija bilo kojoj državi, entitetu ili pojedincu predstavlja odraz političkog stava, a ne pokazatelj uvjerenja da sankcijske mjere pridonose rješavanju političkih i sigurnosnih izazova, osobito imajući u vidu vlastito povijesno iskustvo i izravne posljedice spomenutih mjera za lokalno stanovništvo. Republika Srbija zadržat će načelno stajalište o neuvođenju restriktivnih mjera prema Ruskoj Federaciji. Istodobno ćemo se pridržavati načelnog međunarodnopravnog stajališta o poštovanju teritorijalnog integriteta svih suverenih država svijeta, uključujući cjelovitost i nepovredivost teritorija Republike Ukrajine, uz dosljedno zalaganje za okončanje ratnih sukoba, mirno rješavanje sporova i razvoj što boljih odnosa s oba prijateljska naroda.