izborni pobjednici
Kakva će biti nova srpska vanjska politika: Studentski pokret o odnosima s EU, Rusijom, Izraelom...
Izborna pobjeda liste predvođene studentskim pokretom u Srbiji prekinula je 14-godišnju vladavinu Aleksandra Vučića i njegovog SNS-a. Ta velika politička prekretnica nagovještava zaokrete u srpskoj unutarnjoj, ali i vanjskoj politici.
Politički program studentskog pokreta zagovarao je razlaz s nepotizmom, korupcijom i klijentelizmom Aleksandra Vučića i onoga što dosadašnja opozicija naziva "zarobljenom" ili "dubokom" državom.
Međutim, što je s budućom srbijanskom vanjskom politikom? Studentska lista opširno je iznijela svoje stavove oko najvažnijih geopolitičkih pitanja te se opredijelila što se tiče budućeg odnosa Srbije prema Europskoj uniji, Ruskoj Federaciji, NR Kini te Izraelu i njegovom genocidu nad Palestincima u Gazi.
Vanjski poslovi i nacionalni interesi
"Vanjska politika vodit će se u skladu s Ustavom, obuhvaćajući načelne, uravnotežene i pragmatične vanjskopolitičke prioritete, usmjerene na predstavljanje u odnosima s drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama, kao i na zaštitu državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije, njezinih državljana, dijaspore i pravnih osoba u inozemstvu. U skladu s Rezolucijom o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije od 26. prosinca 2007., očuvat ćemo vojnu neutralnost kao strateško opredjeljenje Srbije", poručuje studentski pokret pa dodaje:
"Kadrovska politika u nadležnom ministarstvu i drugim državnim tijelima koja obavljaju poslove iz područja vanjskih poslova i diplomatsko-konzularnog predstavljanja proći će temeljitu reformu kojom će se prekinuti višegodišnja praksa partitokracije, nepotizma, politizacije i imenovanja bez stručnih kvalifikacija, profesionalnog iskustva i jasno utvrđenih kriterija. Raskinut ćemo s praksom osobne promocije političkih aktera i uspostaviti sustavno, dugoročno i institucionalno zastupanje državnih i nacionalnih interesa u međunarodnim odnosima.
Uz novu sigurnosnu procjenu i procjenu reputacijskih rizika, u najkraćem mogućem roku preispitat će se diskrecijske odluke o primitku u državljanstvo i izdane putovnice, osobito u slučajevima osnovane sumnje na korupciju.
Čuvat ćemo kulturnu i identitetsku povezanost dijaspore sa Srbijom te unaprijediti suradnju sa znanstvenom i stručnom zajednicom Srba u inozemstvu. Posebnu pozornost posvetit ćemo stvaranju uvjeta za povratak mladih stručnjaka koji su obrazovanje i profesionalno iskustvo stekli u inozemstvu, kao i drugih kvalificiranih kadrova, s ciljem njihova profesionalnog angažmana u Republici Srbiji. Po uzoru na uspješne prakse drugih država, razmotrit ćemo osnivanje razvojnih fondova radi poticanja ulaganja dijaspore, osobito u slabije razvijene dijelove Srbije.
Kosovo i Metohija
Borit ćemo se za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, u skladu s Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom 1244. Dosljedno ćemo se protiviti jednostrano proglašenoj neovisnosti tzv. Republike Kosovo i nećemo dopustiti njezino učlanjenje u međunarodne organizacije. Kazneno ćemo procesuirati sve odgovorne predstavnike režima za sva potencijalna kaznena djela povezana sa sklapanjem i provedbom neustavnih sporazuma na štetu Srbije: svi sporazumi moraju biti podvrgnuti ocjeni ustavnosti, a provedba bilo kakvih neustavnih odredbi bilo kojeg sklopljenog sporazuma neprihvatljiva je.
Posebne napore uložit ćemo u poboljšanje položaja Srba na Kosovu i Metohiji, kako sjeverno tako i južno od Ibra, kako u šest općina sa srpskom većinom tako i u mjestima sa znatnijim srpskim stanovništvom koja se nalaze izvan tih općina.
Nastojat ćemo takva mjesta administrativno povezati i uključiti u jedinice lokalne samouprave sa srpskom većinom te osigurati da te jedinice ostvare što veću autonomiju u odnosu na privremene institucije samouprave u Prištini. Posebne napore uložit ćemo u stvaranje uvjeta za opstanak goranske nacionalne manjine, kao i u ponovno osnivanje jedinice lokalne samouprave na područjima na kojima pripadnici goranske nacionalne manjine čine većinu.
Čuvat ćemo naše obrazovne, zdravstvene, socijalne i kulturne ustanove na Kosovu i Metohiji, s posebnim naglaskom na Sveučilište u Prištini s privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, te štititi našu kulturnu i vjersku baštinu, kao i imovinu Srpske pravoslavne crkve.
Srbija i Europa
Europska unija najvažniji je gospodarski partner Republike Srbije, s vanjskotrgovinskom razmjenom koja je 2025. godine dosegnula gotovo 60. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. godine omogućen je bescarinski izvoz najvećeg broja domaćih proizvoda i usluga, čime je domaćem gospodarstvu otvoreno jedno od najvećih i najrazvijenijih tržišta na svijetu. Taj je sporazum ujedno predstavljao ključan korak prema uspostavi bezviznog režima za građane Republike Srbije u okviru bijele schengenske liste, donoseći im slobodu kretanja kakvu ranije nisu imali, kao i pristup pretpristupnim fondovima IPA i drugim značajnim razvojnim fondovima. Zahvaljujući njima ostvarena su važna ulaganja u obnovu i izgradnju ključne infrastrukture te unaprjeđenje ključnih društvenih sustava, na korist svih građana Republike Srbije.
Produbljivat ćemo već uspostavljena strateška partnerstva s državama Europske unije (Grčkom, Italijom, Mađarskom i Francuskom) te težiti sličnim oblicima intenzivne bilateralne suradnje s drugim europskim državama.
Težit ćemo stjecanju statusa IBAR ostvarivanjem znatnog napretka u području pravosuđa i temeljnih prava, kao i pitanjima pravde, slobode i sigurnosti, koja su uređena poglavljima 23 i 24. Produbit ćemo suradnju s Europskom bankom za obnovu i razvoj te Europskom investicijskom bankom radi osiguravanja bespovratne i druge financijske potpore razvojnim projektima važnima za građane.
Srbija i svijet
Očuvat ćemo tradicionalno partnerstvo s Ruskom Federacijom u pitanjima koordinacije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, u vezi sa zaštitom teritorijalnog integriteta Srbije i rješavanjem otvorenih pitanja od zajedničkog interesa. Dosljedno ćemo se pridržavati stajališta da uvođenje sankcija bilo kojoj državi, entitetu ili pojedincu predstavlja odraz političkog stava, a ne pokazatelj uvjerenja da sankcijske mjere pridonose rješavanju političkih i sigurnosnih izazova, osobito imajući u vidu vlastito povijesno iskustvo i izravne posljedice spomenutih mjera za lokalno stanovništvo. Republika Srbija zadržat će načelno stajalište o neuvođenju restriktivnih mjera prema Ruskoj Federaciji. Istodobno ćemo se pridržavati načelnog međunarodnopravnog stajališta o poštovanju teritorijalnog integriteta svih suverenih država svijeta, uključujući cjelovitost i nepovredivost teritorija Republike Ukrajine, uz dosljedno zalaganje za okončanje ratnih sukoba, mirno rješavanje sporova i razvoj što boljih odnosa s oba prijateljska naroda.
Razvijat ćemo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, utemeljene na zajedničkim interesima i većem povjerenju. Nastavit ćemo strateški dijalog o telekomunikacijama, energetici, prometu, umjetnoj inteligenciji, diversifikaciji opskrbe plinom i ukapljenom prirodnom plinu (LNG) te suradnji u obrani, a dodatno ćemo povećati trgovinsku razmjenu i privlačenje visokotehnoloških ulaganja koja donose dugoročni razvoj. Uključit ćemo srpsku dijasporu u SAD-u kroz institucionalne mehanizme suradnje radi ulaganja i razmjene znanja, a odnose s Amerikom gradit ćemo dugoročno, neovisno o kratkoročnim političkim promjenama.
Razvijat ćemo sveobuhvatno strateško partnerstvo s Narodnom Republikom Kinom, kao našim najvažnijim trgovinskim partnerom u Aziji, te širiti suradnju s gospodarskog, infrastrukturnog i industrijskog područja na visokotehnološka ulaganja. U svim budućim projektima inzistirat ćemo na poštovanju domaćih propisa, ekoloških standarda, prava radnika i sigurnosti na radu.
Otvorit ćemo nova tržišta za domaći izvoz i obnoviti našu diplomatsku prisutnost u Latinskoj Americi, Indiji i Africi, nadovezujući se na tradicionalno prijateljstvo iz vremena Pokreta nesvrstanih. Proširit ćemo program stipendiranja studenata iz afričkih zemalja, a s Latinskom Amerikom jačat ćemo i suradnju u borbi protiv organiziranog kriminala.
Naš narod dobro zna što znači biti žrtva genocida i etničkog čišćenja i zato ćemo se protiviti svakom obliku ugnjetavanja slabijih od strane jačih. U skladu s time, nećemo biti sudionici sustavnog pokušaja uništenja palestinskog naroda koji Izrael provodi na području Gaze te ćemo intenzivirati slanje humanitarne pomoći Palestini kako bismo spasili ljudske živote i smanjili broj žrtava", poručili su izborni pobjednici.
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