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Izbori u Srbiji uživo na N1: Pratite izlaznost, rezultate i reakcije iz izbornih stožera

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N1 Info
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21. lis. 2026. 09:39
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Izborni Dan_ Parlamentarni Izbori 2026
N1

Građani Srbije u nedjelju izlaze na parlamentarne izbore. Budite uz program televizije N1 u nedjelju od 19 sati i pratite izbornu noć u Srbiji.

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Donosimo vam sve podatke o izlaznosti birača, reakcije te javljanja iz izbornih stožera i organizacija koje prate izborne rezultate.

Od 19 sati na N1 počinje „Izborna noć”.

Program vode Maja Dragić, Tatjana Aleksić, Milan Šarić i Tatjana Veselinović. Najnovije podatke o izlaznosti, izborne rezultate i statistiku donosit će Dušan Mlađenović i Ana Kaplij.

Sve što se komentira i objavljuje na društvenim mrežama, kao i reakcije koje pristižu iz regije i svijeta, pratit će Milica Spasić, Aleksandra Godfroa i Maja Nikolić.

U izbornim stožerima i na ulicama gradova diljem Srbije bit će Anđela Čolanić, Tamara Ognjanović, Jelena Mirković, Nada Živanović, Petar Gajić, Nenad Nešić, Sanja Sovrlić, Ivana Terzić, Miloš Zekić, Ivana Momčilović Odobašić, Mladen Savatović, Tamara Stojanović, Gordana Bjeletić, Una Ćirković, Milan Stojanović, Ina Džakula, Nataša Lazarević i Nenad Božović.

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aleksandar vučić izbori u srbiji srbija izbori studentska lista vijesti iz srbije

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