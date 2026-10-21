Zlatna lopta
Približava se dodjela Ballon d'Ora, znate li koje države imaju najviše osvajača?
Argentinac Lionel Messi osvojio je svih osam Zlatnih lopti koje su pripale njegovoj zemlji, dok je Portugalac Cristiano Ronaldo osvojio pet.
Manje od tjedan dana prije proglašenja dobitnika Zlatne lopte sve se više nagađa o tome tko će ove godine osvojiti prestižnu nagradu u muškoj konkurenciji, u kojoj se natječu neka od najvećih nogometnih imena.
Iako se među favoritima nalaze iskusne zvijezde poput Harryja Kanea, rekordera Lionela Messija i tinejdžerske senzacije Laminea Yamala, izbor dobitnika ove nagrade poznat je po svojoj nepredvidljivosti.
Organizatori navode da se trofej dodjeljuje na temelju triju kriterija, poredanih prema važnosti:
- Individualne izvedbe, odlučujući doprinos i impresivnost
- Momčadski uspjesi i osvojeni naslovi
- Sportska klasa i poštena igra
Kandidati koji su ušli u uži izbor ocjenjivat će se na temelju nastupa u razdoblju od 3. kolovoza 2025. do 19. srpnja 2026., kada je održano finale ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.
Na popisu od 30 kandidata nalaze se trojica bivših dobitnika: osmerostruki osvajač i argentinska nogometna ikona Messi, aktualni dobitnik Ousmane Dembélé iz Francuske te španjolski veznjak Rodri, koji je nagradu osvojio 2024. godine.
Al Jazeera Sport donosi pregled zemalja koje su osvojile najviše Zlatnih lopti otkako je nagrada u muškoj konkurenciji ustanovljena 1956. godine.
Argentina – 8
Sve argentinske Zlatne lopte osvojio je jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Lionel Messi, koji je u kolovozu objavio povlačenje iz reprezentativnog nogometa nakon što je Argentinu predvodio do drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu te s Inter Miamijem osvojio naslov prvaka američke profesionalne nogometne lige MLS.
Tridesetdevetogodišnji Messi osvojio je rekordnih osam Zlatnih lopti: 2009., 2010., 2011., 2012., 2015., 2019., 2021. i 2023. godine.
Francuska – 8
Prošlogodišnji pobjednik Ousmane Dembélé povećao je broj francuskih Zlatnih lopti na rekordnih osam, a osvojilo ih je šest nogometaša iz nekoliko generacija.
Na ovogodišnjem popisu kandidata pridružilo mu se nekoliko reprezentativnih suigrača koji su pomogli Francuskoj da osvoji četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu: Kylian Mbappé, Michael Olise, William Saliba i Dayot Upamecano.
Dosadašnji francuski osvajači:
- Raymond Kopa (1958.)
- Michel Platini (1983., 1984., 1985.)
- Jean-Pierre Papin (1991.)
- Zinedine Zidane (1998.)
- Karim Benzema (2022.)
- Ousmane Dembélé (2025.)
Portugal – 7
Portugal svojih sedam Zlatnih lopti duguje samo trojici nogometaša: Eusébiju (1965.), Luísu Figu (2000.) i peterostrukom osvajaču Cristianu Ronaldu, koji je zajedno s Messijem dominirao izborom za ovu nagradu tijekom posljednja dva desetljeća (2008., 2013., 2014., 2016. i 2017.).
Za razliku od Messija, Ronaldo se četvrtu godinu zaredom nije našao na popisu kandidata. Ostali portugalski reprezentativci koji bi svojoj zemlji mogli donijeti osmu Zlatnu loptu su Bruno Fernandes, Nuno Mendes, João Neves i Vitinha.
Njemačka – 7
Njemačka je posljednju Zlatnu loptu osvojila 1996. godine zahvaljujući Matthiasu Sammeru, ali je prethodnih desetljeća imala mnogo uspjeha.
Nijedan njemački nogometaš ove godine nije ušao u uži izbor.
Dosadašnji osvajači:
- Gerd Müller (1970.)
- Franz Beckenbauer (1972., 1976.)
- Karl-Heinz Rummenigge (1980., 1981.)
- Lothar Matthäus (1990.)
- Matthias Sammer (1996.)
Nizozemska – 7
Poput Njemačke, i Nizozemska je posljednju Zlatnu loptu osvojila 1990-ih, a ove godine nema nijednog kandidata u muškoj konkurenciji.
Sedam nizozemskih Zlatnih lopti osvojila su trojica nogometaša:
- Johan Cruyff (1971., 1973., 1974.)
- Ruud Gullit (1987.)
- Marco van Basten (1988., 1989., 1992.)
Brazil – 5
Nogometna ikona Ronaldo osvojio je prvu Zlatnu loptu za Brazil 1997. godine, nakon čega su brazilski nogometaši još četiri puta osvojili ovu nagradu.
- Ronaldo (1997., 2002.)
- Rivaldo (1999.)
- Ronaldinho (2005.)
- Kaká (2007.)
Među kandidatima za 2026. koji bi Brazilu mogli donijeti prvu Zlatnu loptu nakon gotovo dva desetljeća nalaze se Gabriel, Marquinhos i Vinícius Júnior.
Engleska – 5
Dok se svečanost dodjele nagrada vraća u Englesku, ponovno rastu i nade u osvajanje Zlatne lopte, čiji je prvi dobitnik 1956. godine bio Stanley Matthews.
Velika očekivanja usmjerena su prema engleskom kapetanu Harryju Kaneu, koji je iza sebe ostavio jednu od najboljih sezona u karijeri. Postigao je 73 pogotka za klub i reprezentaciju te s Bayernom iz Münchena osvojio naslov prvaka Bundeslige.
Kane je također predvodio Englesku do trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu.
Na popisu kandidata pridružili su mu se Declan Rice i Jude Bellingham.
Dosadašnji engleski osvajači:
- Stanley Matthews (1956.)
- Bobby Charlton (1966.)
- Kevin Keegan (1978., 1979.)
- Michael Owen (2001.)
Italija – 5
Pet talijanskih Zlatnih lopti osvojilo je pet različitih nogometaša, a posljednja je osvojena prije dva desetljeća.
- Omar Sívori (1961.)
- Gianni Rivera (1969.)
- Paolo Rossi (1982.)
- Roberto Baggio (1993.)
- Fabio Cannavaro (2006.)
Španjolska – 4
Španjolska je prošle godine osvojila nekoliko nagrada na dodjeli Zlatne lopte, a nakon osvajanja Svjetskog prvenstva čini se da bi ove godine mogla ponoviti uspjeh.
Lamine Yamal, prošlogodišnji dobitnik trofeja Kopa, među kandidatima je zajedno s reprezentativnim suigračima Pauom Cubarsíjem, koji je na Svjetskom prvenstvu proglašen najboljim mladim igračem, Marcom Cucurellom, Rodrijem, osvajačem Zlatne lopte za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva, Fabiánom Ruizom i Ferranom Torresom.
Dosadašnji španjolski osvajači:
- Alfredo Di Stéfano (1957., 1959.)
- Luis Suárez (1960.)
- Rodri (2024.)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare