Oglas

nastava prekinuta

Kaos u Srbiji: Deseci škola dobili dojave o bombama, učenici evakuirani

author
Hina
|
19. lis. 2026. 18:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_080523_99787266
Armin Durgut/PIXSELL

Nekoliko desetaka osnovnih i srednjih škola diljem Srbije u ponedjeljak je elektroničkom poštom dobilo dojave o postavljenim bombama, a mnoge od njih su evakuirane, ali prema dosadašnjim saznanjima nema potvrde da su upozorenja bila stvarna.

Oglas

Na području Policijske uprave Kraljeva dojave su stigle u 21 školu, od toga je 18 škola na teritoriju Kraljeva, a tri u Vrnjačkoj Banji i okolici, pa su učenici pušteni kućama, a policija je provela protudiverzijske preglede.

Dojave su stigle i u 23 osnovne i srednje škole u Jablaničkom okrugu, potvrđeno je Radio-televiziji Srbije (RTS) u leskovačkoj policiji.

Policijska uprava u Čačku evidentirala je upozorenja o navodnim bombama u 20 škola, u Zlatiborskom okrugu 17, a u Rasinskom okrugu 14.

Policija je tijekom prijepodneva i dana protudiverzijske preglede i očevide obavila i u više škola u Beogradu i Šapcu. 

Dojave o bombama stigle su i u 27 osnovnih škola u Sjevernobačkom okrugu - u Subotici 18, u Bačkoj Topoli sedam, a u Malom Iđošu dvije škole.

Na području Školske uprave Niš dojave o bombama je dojavljeno u četiri osnovne škole - jednoj u Kuršumliji, dvije u Aleksincu i jednoj u Nišu, a nakon pregleda školskih prostorija učenici su se vratili na nastavu u Nišu, te u 23 osnovne škole sa područja Policijske uprave Požarevca.

Tijekom popodneva policijske provjere su u tijeku i u dvadesetak osnovnih i srednjih škola na teritoriju Novog Pazara, Tutina i Sjenice, javili su beogradski mediji.

Ministarstvo unutarnjih poslova još nije objavilo službeno priopćenje o broju obavljenih pregleda, ali podaci s terena upućuju na to da su dojave o navodno postavljenim bombama bile lažne.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
bombe srbija škole

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ