Kaos u Srbiji: Deseci škola dobili dojave o bombama, učenici evakuirani

Na području Školske uprave Niš dojave o bombama je dojavljeno u četiri osnovne škole - jednoj u Kuršumliji, dvije u Aleksincu i jednoj u Nišu, a nakon pregleda školskih prostorija učenici su se vratili na nastavu u Nišu, te u 23 osnovne škole sa područja Policijske uprave Požarevca.