Picula: Vučiću su ovi izbori biti ili ne biti, plaši se gubitka vlasti i ne vjeruje da ovakva Srbija može u EU

"Europa je prilično blaga u osudi određenih postupaka i kritici njegova režima. Ovo su izbori biti ili ne biti za Vučića. Svjestan je da se suočava političkom formacijom koja ima izuzetnu podršku biračkog tijela i ono što pokušava napraviti je neka vrsta delegitimizacije političkih oponetana i kritičara, povezuje ih s ubobičajenim 'neprijateljima Srbije' iz njegove političke mitomanije, a to su najčešće Albanci i Hrvati. Opću mitomaniju pokušava konkretizirati koristeći konkretna imena poput Kurtija, mene ili nekog trećeg. Pokušava mobilizirati što veći broj pristaša jer ovi izbori mogu imati ozbiljne posljedice u Srbiji", kazao je Picula.