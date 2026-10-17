"OPĆA MITOMANIJA"
Picula: Vučiću su ovi izbori biti ili ne biti, plaši se gubitka vlasti i ne vjeruje da ovakva Srbija može u EU
Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, u Novom danu kod našeg Borne Šmera, komentirao je učestale verbalne napade bivše srpskog predsjednika Aleksandra Vučića na Hrvatsku i njegovu posljednju prosvjednu notu
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"Nema tu ničeg novog, radi se o retorici kojom se Aleksandar Vučić koristi duže vremena, kao i svi njegovi suradnici. Dojam o ugroženosti pojačavaju mediji pod njegovom direktnom kontrolom. Vučić pokazuje povećanu nervozu: plaši se onog što mu se može dogoditi u Srbiji, a ne toliko potpora političkim oponentima izvana. Suočava se s krajnjom neizvjesnošću, posljednjih godina je vrlo rado raspisivao izvanredne izbore koje je redovito dobivao i zbog slabosti opozicije, ali sad je situacija bitno drukčija pa pojačava tu vrstu retorike, a mobilizacija njegovih birača ide redovnim tokom", istaknuo je Tonino Picula.
Vučićeva "opća mitomanija"
Smatra da mu je retorika stalno ista i da napadi na njega i druge kolege iz europskih institucija govori kakav je zapravo odnos Vučičća prema Eurpskoj uniji "kojoj samo deklarativno teži".
"Europa je prilično blaga u osudi određenih postupaka i kritici njegova režima. Ovo su izbori biti ili ne biti za Vučića. Svjestan je da se suočava političkom formacijom koja ima izuzetnu podršku biračkog tijela i ono što pokušava napraviti je neka vrsta delegitimizacije političkih oponetana i kritičara, povezuje ih s ubobičajenim 'neprijateljima Srbije' iz njegove političke mitomanije, a to su najčešće Albanci i Hrvati. Opću mitomaniju pokušava konkretizirati koristeći konkretna imena poput Kurtija, mene ili nekog trećeg. Pokušava mobilizirati što veći broj pristaša jer ovi izbori mogu imati ozbiljne posljedice u Srbiji", kazao je Picula.
EK mijenja stav o Vučiću
Dodao je i kako je Europska komisija bila krajnje benevolentna prema onom što je Vučić radio posljednjih gpodina, ali i da se klima mijenja nakon slučaja pogreba Ratka Mladića, pa su odlučili ovaj put stati na loptu i preispitati stav prema Vučiću.
Picula je uvjeren i kako Vučić napade na hrvatske medije pokušava iskoristiti u predizbornoj kampanji jer se bori da preživi. Nagasio je kako je interes i Srbije i Hrvatske da Srbija bude demokratskija i stabilnija država.
Kad je riječ o pristupnom putu Srbije u EU, Picula smatra da "ni Vučić nje vjeruje da ovakva Srbija može postati članica EU ili napredovati" te da se suzio krug onih koji su mu dosad sve opraštali.
Kakav je Piculin stav o odnosu Hrvatske i Crne Gore na putu Podgorice u EU i što očekuje od višegodišnjeg finacijskog okvira EU do 2025. godine te kako komentira situaciju s Ukrajinom, pogledajte u prilogu.
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