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prosvjedna nota Hrvatskoj

Kovač zapjevao u studiju: "Smejem se, smejem se, a plakao bih"

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N1 Info
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16. lis. 2026. 21:15
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Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirao niz aktualnosti kao incidente u Splitu prije i tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa, ali i prosvjednu notu koju je Srbija uputila Hrvatskoj.

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Kovač je na početku rekao kako je i sam hajdukovac od rođenja, ali je osudio ponašanje torcidaša.

"I sam sam imao kartu za utakmicu, ali mi je na kraju nešto iskrsnulo. Događaji prije i tijekom utakmice sramota su za Hajduk, Split i Hrvatsku", rekao je Kovač i dodao da dgovorne treba sankcionirati.

"Policija već djeluje i mora utvrditi što se dogodilo. Međutim, postoji i treća dimenzija – potrebno je saznati zašto je to učinjeno. Tu će, pretpostavljam, važnu ulogu imati SOA. Treba razmotriti i je li se sve to moglo spriječiti", rekao je Kovač.

Posebno se osvrnuo na motive takvog ponašanja.

"Zašto to govorim? Zato što me zanima zašto neki Hajdukovi navijači, koji su sudjelovali u tom skandiranju, kopiraju nizozemske navijače, kod kojih je takvo ponašanje česta pojava. Zanima me zašto se to dogodilo baš na međunarodnoj utakmici u Splitu, na susretu s Ajaxom. Koji je motiv? To treba saznati. Zašto netko kopira gadosti i ludosti nizozemskih navijača? Tko stoji iza toga? Tko je to osmislio?", upitao je Kovač i dodao da očekuje od policije, sudova i SOA-e da budu vrlo efikasni.

Kovač o prosvjednoj noti Srbiji: "Vučić pokušava uvući Hrvatsku u svoju izbornu kampanju"

Kovač se osvrnuo i na prosvjednu notu koju je Srbija uputila Hrvatskoj.

"Ovo su agresivni pokušaji uvlačenja hrvatskih aktera na političkoj sceni u izbornu kampanju Aleksandra Vučića. Sve to podsjeća na ono što je Oleg Butković napisao na Facebooku", rekao je Kovač i zapjevao navedene stihove: 'Smejem se, smejem se, a plakao bih.'

"To je to. To je u biti tragikomično i žalosno. Pokazuje određenu nervozu i nesigurnost kada je riječ o Vučiću i njegovu taboru. Vučić, čini se, čini sve kako bi Hrvatsku uključio u svoju kampanju i ne treba mu davati previše povoda za to. On ciljano pokušava uvući Hrvatsku, ali i druge zemlje. Hrvatska mu je pritom najzanimljivija. Ne treba mu u tome pružati pomoć", poručio je.

"Bez konsenzusa nema proračuna"

U razgovoru se dalje dotaknuo i pregovora o novom višegodišnjem proračunu Europske unije.

"Pregovori su kompleksni. Bez konsenzusa nema proračuna. To je vrlo složena priča", kazao je Kovač.

Na pitanje kako se Hrvatska pozicionira u tim pregovorima, ocijenio je da naša zemlja zasad dobro prolazi.

"Hrvatska jako dobro prolazi u svemu tome. Mi smo, na kraju krajeva, posljednji ušli u Europsku uniju, ali treba uzeti u obzir da činimo manje od jedan posto gospodarstva Europske unije. Ipak će se malo više pitati Merza nego nas, Mađare ili Slovence", rekao je Kovač.

Kovač o Trumpovu odnosu prema Zelenskom

Kovač je komentirao i odnos američkog predsjednika Donalda Trumpa prema ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, nakon Trumpovih kritika na račun Zelenskog zbog napada na energetsku infrastrukturu.

"Zelenski je inače netko tko Trumpu ide na živce, i to već godinama. Nikada ga nije shvaćao kao ravnopravnog sugovornika. Njemu je Putin ravnopravan sugovornik, kao i kineski predsjednik Xi Jinping. Svi ostali su za njega treća ili četvrta kategorija. Zelenski je za njega netko tko treba slušati", zaključio je Kovač.

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