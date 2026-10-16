Kovač zapjevao u studiju: "Smejem se, smejem se, a plakao bih"

"To je to. To je u biti tragikomično i žalosno. Pokazuje određenu nervozu i nesigurnost kada je riječ o Vučiću i njegovu taboru. Vučić, čini se, čini sve kako bi Hrvatsku uključio u svoju kampanju i ne treba mu davati previše povoda za to. On ciljano pokušava uvući Hrvatsku, ali i druge zemlje. Hrvatska mu je pritom najzanimljivija. Ne treba mu u tome pružati pomoć", poručio je.