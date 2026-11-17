Uspostava zakonodavne vlasti, koja se - u iščekivanju nove vlade - simbolično smatra početkom političke prekretnice u Srbiji poslije dugogodišnje vlasti SNS-a i dominacije autoritarnog populističkog predsjednika Aleksandra Vučića, izazvala je veliku pozornost domaće javnosti, ali i brojnih regionalnih i svjetskih medija, a za izvještavanje je akreditirano više od 350 novinara, snimatelja i fotoreportera.