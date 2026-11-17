sjednica na kraju prekinuta
Kaos na konstituirajućoj sjednici srbijanskog parlamenta: Vučić govorio više od dva sata
Konstitutivna sjednica srbijanskog parlamenta prekinuta je u ponedjeljak navečer nakon potvrde zastupničkih mandata, prisege zastupnika i višesatne debate u kojoj je, koristeći odredbe poslovnika, više od dva sata govorio samo šef zastupničkog kluba SNS-a i donedavni šef države Aleksandar Vučić.
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Uspostava zakonodavne vlasti, koja se - u iščekivanju nove vlade - simbolično smatra početkom političke prekretnice u Srbiji poslije dugogodišnje vlasti SNS-a i dominacije autoritarnog populističkog predsjednika Aleksandra Vučića, izazvala je veliku pozornost domaće javnosti, ali i brojnih regionalnih i svjetskih medija, a za izvještavanje je akreditirano više od 350 novinara, snimatelja i fotoreportera.
Lista studentskog pokreta, koja je na parlamentarnim izborima uvjerljivo pobijedila Srpsku naprednu stranku (SNS) čiju listu je predvodio Vučić, u parlamentu s 250 mjesta ima većinu od 140 zastupnika, SNS ih ima 103, dok sedam mandata dijele zastupnici lista nacionalnih manjina.
Vučić je, izgubivši porazom na izborima i mogućnost svakodnevnog gostovanja na brojnim provladinim televizijama, na današnjoj sjednici u izravnom prijenosu Radio-televizije Srbije, koristio pravo neograničenog vremena koju mu kao šefu zastupničkog kluba daje poslovnik parlamenta i sasuo salvu populističkih optužbi na račun pobjedničke Studentske liste.
Vučić je, među ostalim, zanijekao da je u izbornoj noći angažiranjem policije, specijalnih postrojbi srbijanskog MUP-a i svojih pristaša, htio izazvati sukobe kako bi uveo izvanredno stanje poslije poraza na izborima.
Zbog najavljenih i očekivanih opstrukcija iz redova SNS-a, na današnjoj sjednici izostao je očekivani izbor predsjednika i dopredsjednika parlamenta, skupštinskih tijela i odbora.
Studentska lista izabrala je za šefa svog zastupničkog kluba profesora sociologije na Filozofskom fakultetu Jovu Bakića, a klub SNS-a prevodit će Aleksandar Vučić.
Za predsjednika parlamenta Studentska lista predložila je profesora beogradskog sveučilišta Aleksandra Čupića, a SNS sveučilišnog profesora Stojana Radenovića.
Dolazak zastupnika SNS-a u parlament tijekom prijepodneva obilježio je incident kad je glumica i zastupnica SNS-a Lidija Vukićević, popularna Violeta iz Boljeg života, polivena jogurtom.
Ubrzo su se na društvenim mrežama pojavile sumnje da je taj incident insceniran, jer su ga tijekom sjednice iz zastupničkog kluba SNS-a iskoristili da pristaše studentske liste optuže za nasilje.
Današnja sjednica prekinuta je nešto prije 18 sati, a nastavak je najavljen za utorak u 10 sati.
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