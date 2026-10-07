U Banjoj Luci pokopana ratna zločinka Biljana Plavšić

Veličanje i odavanje bilo kakvih počasti pravomoćno osuđenima za ratne zločine u BiH je kazneno djelo za koje je propisana zatvorska kazna no nijedan od slučajeva koji su povezani s Mladićem do sada nije procesuiran niti je podignuta optužnica iako su državnom tužiteljstvu proslijeđene na tisuće prijava.