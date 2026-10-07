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Thompson izaziva rasprave u Njemačkoj: "Ovo graniči s ludilom"
Koncert Marka Perkovića Thompsona, najavljen za 7. studenoga u Stuttgartu, postao je tema političke rasprave u tom njemačkom gradu.
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Dio stranaka protivi se njegovu održavanju i od gradskih vlasti traži objašnjenje zbog čega je za nastup ustupljena Porsche-Arena, dok je hrvatski generalni konzul u Stuttgartu Ivan Sablić stao u obranu koncerta.
O prijeporima oko Thompsonova gostovanja opširno piše Stuttgarter Zeitung, navodeći da je pitanje njegova nastupa stiglo i pred gradsko vijeće. Klub vijećnika SPD/Volt zatražio je od gradonačelnika Franka Noppera (CDU) da se očituje o tome što je gradska dvorana iznajmljena za koncert hrvatskog pjevača. Kritike su ranije stigle i iz redova Ljevice i Zelenih.
U raspravu se uključio i Sablić, koji smatra da su kritike Thompsonova nastupa otišle predaleko.
"Kad smo doznali za planirani koncert, bilo nam je jasno da će se voditi javna rasprava, ali je način na koji se ona razvila lov na vještice", rekao je Sablić za Stuttgarter Zeitung.
Posebno je kritizirao tvrdnje kojima se Thompsonova publika povezuje s fašizmom. Poručio je da nazivati stotine tisuća Hrvata fašistima i pripisivati im fašizam "graniči s ludilom".
Prema njegovu mišljenju, protivnici koncerta izdvajaju pojedine povijesne reference iz šireg konteksta te na temelju njih donose zaključke o Thompsonu, njegovim pjesmama i ljudima koji dolaze na njegove nastupe. Sablić smatra i da se u takvim raspravama premalo govori o okolnostima u kojima je nastao dio Thompsonovih pjesama, kao i o značenju koje one imaju za dio Hrvata u Hrvatskoj i iseljeništvu.
Slična rasprava ranije se vodila i u Frankfurtu. I ondje su se pojavili zahtjevi da se Thompsonov koncert zabrani, no nastup je na kraju ipak dobio zeleno svjetlo.
Sablić smatra da je Frankfurt takvom odlukom pokazao veću "demokratsku odgovornost" te spremnost da prihvati, kako je rekao, "složenost povijesne stvarnosti".
Hrvatski generalni konzul potvrdio je za Stuttgarter Zeitung i da osobno planira doći na Thompsonov koncert 7. studenoga u Porsche-Areni.
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