Thompson izaziva rasprave u Njemačkoj: "Ovo graniči s ludilom"

Prema njegovu mišljenju, protivnici koncerta izdvajaju pojedine povijesne reference iz šireg konteksta te na temelju njih donose zaključke o Thompsonu, njegovim pjesmama i ljudima koji dolaze na njegove nastupe. Sablić smatra i da se u takvim raspravama premalo govori o okolnostima u kojima je nastao dio Thompsonovih pjesama, kao i o značenju koje one imaju za dio Hrvata u Hrvatskoj i iseljeništvu.