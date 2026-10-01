Dodik o Biljani Plavšić: "Napravit ćemo sve da dobije počasti"

"S dubokom tugom primio sam vijest o smrti Biljane Plavšić. Njezino ime ostaje upisano u povijest Republike Srpske – kao ime žene koja je pripadala generaciji koja je u najtežim vremenima gradila prve institucije, prve temelje i prvu svijest o tome da srpski narod mora imati vlastiti institucionalni okvir u kojem će sam odlučivati o svojoj sudbini. To je generacija kojoj dugujemo svijest i odlučnost da kao narod postavimo temelje vječnosti Republike Srpske.