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umrla ratna zločinka

Dodik o Biljani Plavšić: "Napravit ćemo sve da dobije počasti"

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N1 Info
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01. lis. 2026. 13:21
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Biljana Plavšić
ALEXA STANKOVIC / AFP

Nakon vijesti da je umrla Biljana Plavšić, oglasio se Milorad Dodik i istaknuo njezinu ulogu u stvaranju Republike Srpske te poručio da njezino ime ostaje upisano u njezinu povijest.

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"S dubokom tugom primio sam vijest o smrti Biljane Plavšić. Njezino ime ostaje upisano u povijest Republike Srpske – kao ime žene koja je pripadala generaciji koja je u najtežim vremenima gradila prve institucije, prve temelje i prvu svijest o tome da srpski narod mora imati vlastiti institucionalni okvir u kojem će sam odlučivati o svojoj sudbini. To je generacija kojoj dugujemo svijest i odlučnost da kao narod postavimo temelje vječnosti Republike Srpske.

Svojom pojavom, obrazovanjem i odlučnošću pokazala je da u presudnim trenucima nema mjesta oklijevanju. Bila je ondje kada je Republika Srpska nastajala, kada su se donosile odluke od povijesne važnosti i kada je pred svijetom trebalo zastupati politički stav srpskog naroda.

Njezin odlazak još je jedan podsjetnik na vrijeme borbe, žrtve i velikih izazova na putu stvaranja Republike Srpske. Vrijeme je to koje je oblikovalo sudbinu našeg naroda i koje ne smijemo zaboraviti.

Obitelji Plavšić upućujem iskrenu sućut. Neka počiva u miru", napisao je Milorad Dodik na X-u.

Za RTRS je rekao i da je Biljana Plavšić "potpuno neopravdano" odgovarala pred Međunarodnim sudom u Haagu.

"Napravit ćemo sve da joj kao bivšoj predsjednici pripadnu sve počasti Republike Srpske. Ona je svoj život posvetila Republici Srpskoj i tada je izrazila zadovoljstvo za ono što radimo", rekao je.

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Teme
biljana plavšić milorad dodik republika srpska

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