U 96. GODINI
Preminula Biljana Plavšić, osuđena ratna zločinka
Bivša predsjednica Republike Srpske (RS) Biljana Plavšić, osuđena u Hagu za zločine protiv čovječnosti tijekom rata u BiH, umrla je u Beogradu u 96. godini, objavio je Tanjug u četvrtak.
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Biljana Plavšić tijekom rata u BiH obnašala dužnost potpredsjednice Republike Srpske i bila je bliska suradnica ratnog čelnika bosanskih Srba Radovana Karadžića, kojega je poslije naslijedila na dužnosti predsjednika RS-a.
Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) 2003. godine osudio ju je na jedanaest godina zatvora nakon što ju je proglasio krivom za zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom rata u BiH. Ona je prethodno priznala krivnju za progon na političkoj, vjerskoj i rasnoj osnovi.
Prema sudskoj presudi, sudjelovala je u kampanji etničkog razdvajanja i progona nesrpskog stanovništva (Bošnjaka i bosanskih Hrvata) u 37 općina u Bosni i Hercegovini.
Puštena je na slobodu 2009. godine nakon izdržane dvije trećine kazne koju je služila u Švedskoj i od tada je živjela u Beogradu.
Jedina je žena koju je Haški tribunal osudio za ratne zločine.
Tanjug piše da će Biljana Plavšić biti pokopana u Banjoj Luci.
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