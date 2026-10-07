HDZ prijavio SDP Povjerenstvu zbog ručka s Milanovićem u Supetru

Ističu i da je ranije istoga dana organizirana protokolarna zakuska za veći broj uzvanika i vijećnika, za koju je plaćeno 5.700 eura. Nakon toga je, prema njihovim navodima, druženje užeg kruga lokalnog SDP-a i simpatizera, među kojima su bili predstavnici županijskog SDP-a, saborski zastupnici iz redova SDP-a te predsjednik Republike Zoran Milanović, nastavljeno na zasebnom ručku koji je plaćen iz gradskog proračuna.