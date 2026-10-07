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"PLAĆEN IZ PRORAČUNA GRADA"

HDZ prijavio SDP Povjerenstvu zbog ručka s Milanovićem u Supetru

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N1info
|
07. lis. 2026. 14:41
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milanović supetar
Ivana Marković/Instagram

HDZ Supetar podnio je prijavu Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zbog ručka SDP-a s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji je, prema njihovim tvrdnjama, plaćen iz gradskog proračuna.

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"Dok građani Supetra svakodnevno plaćaju poreze i komunalije, iz gradske se blagajne novac troši na elitne bakanalije užeg stranačkog kruga?" poručuju iz HDZ-a Supetra.

Navode da su uvidom u službenu platformu iTransparentnost na mrežnim stranicama Grada Supetra pronašli račun iz restorana u iznosu od 4.393,58 eura, koji je napravljen povodom Dana Grada.

Ističu i da je ranije istoga dana organizirana protokolarna zakuska za veći broj uzvanika i vijećnika, za koju je plaćeno 5.700 eura. Nakon toga je, prema njihovim navodima, druženje užeg kruga lokalnog SDP-a i simpatizera, među kojima su bili predstavnici županijskog SDP-a, saborski zastupnici iz redova SDP-a te predsjednik Republike Zoran Milanović, nastavljeno na zasebnom ručku koji je plaćen iz gradskog proračuna.

"Kako bi vidjeli jeli svima ručak 'dobro sjeo', podnijeli smo prijavu Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa", objavio je HDZ Supetar na Facebooku.

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