Srbija pred izborima: Studentska lista ispred Vučićeva SNS-a

Najveći broj ispitanika - njih 79,8 posto, reklo je da će izići na izbore, sa "vjerojatno" je odgovorilo 13,3 posto, dva posto nije sigurno da će sudjelovati na izborima, a njih 3,2 posto "sigurno neće", dok 1,7 posto nije odgovorilo ili nema jasan stav o tome.