Vučić uvjeren u pobjedu: "Razlika će biti tolika da će biti šokirani"

Vučić, pak, uzvraća protuoptužbama. "Nećemo uraditi ama baš ništa, osim što vam nećemo dozvoliti da ukradete izbornu volju naroda. Nećemo vam dati da kradete vreće (s glasovima) i zapisnike, nećemo vam dati da ukradete jedan jedini glas u Srbiji", istaknuo je Vučić.