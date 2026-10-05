Englezi najavili susret "Vatrenih" i Španjolske: "Recept za katastrofu"

Hrvatska uoči utakmice nema novih problema s ozljedama, no nekoliko igrača nalazi se pod prijetnjom suspenzije. To su Luka Vušković, Marco Pašalić, Josip Mišić, Petar Sučić i Martin Pongračić. Pongračić u subotu nije bio u sastavu, baš kao ni Lovro Majer, Ante Budimir i Dion Drena Beljo. Nakon katastrofalne predstave protiv Engleske moguće je da će neki od njih dobiti novu priliku, dok bi Luka Modrić, koji je protiv Engleske izašao iz igre prije isteka sat vremena, trebao upisati svoj 206. nastup za reprezentaciju.