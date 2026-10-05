novi izazov
Englezi najavili susret "Vatrenih" i Španjolske: "Recept za katastrofu"
Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak navečer na Poljudu dočekuje Španjolsku u susretu Lige A skupine 3 UEFA-ine Lige nacija. Nakon teškog poraza od Engleske, pred izabranicima Slavena Bilića novi je iznimno zahtjevan ispit protiv aktualnih svjetskih prvaka.
Britanski Sports Mole podsjeća da je Hrvatska u subotu doživjela najteži poraz u svojoj povijesti. Engleska je na Rujevici slavila s čak 7:0.
Harry Kane i Bukayo Saka zabili su po dva gola, dok su se među strijelce upisali i Morgan Rogers, Jude Bellingham te Anthony Gordon. Hrvatska je prvi put u povijesti na domaćem terenu primila čak pet pogodaka u jednoj utakmici, a poraz je dodatno šokirao tisuće školaraca koji su pratili utakmicu igranu bez domaćih navijača.
Hrvatska sad ima dva uzastopna poraza i čak 11 primljenih pogodaka. U skupini je na trećem mjestu, tri boda ispred posljednje Češke, dok za drugoplasiranom Engleskom zaostaje tri boda.
Nakon povijesnog debakla Bilić se mogao samo ispričati hrvatskoj javnosti. Hrvatska je trenutačno među reprezentacijama s najviše primljenih pogodaka u ovogodišnjoj Ligi nacija – primila ih je 12, a više ima samo San Marino, s 14. S druge strane, Španjolska u Split stiže u potpuno drugačijem raspoloženju. Aktualni svjetski prvaci u subotu su svladali Češku s 4:1 i nastavili savršen niz u Ligi nacija.
Lamine Yamal doveo je Španjolce u vodstvo već u šestoj minuti, a potom su pogađali Rodri i Mikel Merino. Češka je nakratko smanjila preko Jiříja Slame, dok je Ladislav Krejčí u drugom poluvremenu isključen. Španjolska je na vrhu skupine s maksimalne tri pobjede, a njezin niz bez poraza sada traje čak 41 utakmicu u svim natjecanjima. Uz to, posljednjih deset utakmica završila je pobjedom.
Momčad Luisa de la Fuentea neporažena je i u posljednjih 16 utakmica Lige nacija, ne računajući poraze nakon jedanaesteraca. To je najduži niz u povijesti ovog natjecanja, koje se igra od 2018. godine.
Španjolci su u rujnu već uvjerljivo svladali Hrvatsku s 4:1, a to im je bila četvrta uzastopna pobjeda protiv hrvatske reprezentacije. U čak pet od posljednjih šest međusobnih susreta Španjolska je postigla najmanje dva pogotka.
Hrvatska uoči utakmice nema novih problema s ozljedama, no nekoliko igrača nalazi se pod prijetnjom suspenzije. To su Luka Vušković, Marco Pašalić, Josip Mišić, Petar Sučić i Martin Pongračić. Pongračić u subotu nije bio u sastavu, baš kao ni Lovro Majer, Ante Budimir i Dion Drena Beljo. Nakon katastrofalne predstave protiv Engleske moguće je da će neki od njih dobiti novu priliku, dok bi Luka Modrić, koji je protiv Engleske izašao iz igre prije isteka sat vremena, trebao upisati svoj 206. nastup za reprezentaciju.
Španjolski izbornik De la Fuente također bi mogao napraviti nekoliko promjena. Protiv Češke je na poluvremenu izvadio Laminea Yamala i Alexa Baenu, ali radilo se o taktičkim odlukama, a ne o problemima s ozljedama. Pau Cubarsí nije nastupio zbog potrebe za odmorom, dok su se prije utakmice iz reprezentacije povukli Ferran Torres, Nico Williams i Alex Grimaldo.
De la Fuente stoga ima dovoljno prostora za rotacije. Protiv Češke je napravio čak devet promjena u početnoj postavi u odnosu na raniju utakmicu.
Prognoza Sports Molea: Hrvatska – Španjolska 0:3
"Susret sa svjetskim prvacima ubrzo nakon neviđenog poraza recept je za katastrofu za Hrvatsku, ali ne bi se smjelo ponoviti subotnje "uništenje" nakon tog oštrog poziva na buđenje", piše britanski portal.
Ipak, teško je očekivati da će se Hrvatskoj ponovno dogoditi potpuni raspad kakav je viđen protiv Engleske. Taj bi poraz trebao biti dovoljan alarm za momčad, no Španjolci imaju kvalitetu i formu za nastavak savršenog niza u Ligi nacija.
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