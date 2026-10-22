Fàbregas nakon razbijanja Manchester Uniteda naletio na Bobana: "Iskreno mi te bilo žao gledati..."

“Znaš da sam bio lažni napadač. Ta mi se pozicija zapravo jako sviđala jer su Xavi (Hernandez), (Andres) Iniesta i (Sergio) Busquets iza mene bili puno više pozicijski orijentirani. To je (Lionelu) Messiju i meni davalo slobodu kretanja i napadanja prostora koju inače ne bismo imali. Iskreno, obožavao sam tu ulogu.”