viralna scena
Fàbregas nakon razbijanja Manchester Uniteda naletio na Bobana: "Iskreno mi te bilo žao gledati..."
Nakon što je Como pred svojim navijačima deklasirao Manchester United s uvjerljivih 4:1 u trećem kolu Lige prvaka, u studiju talijanskog Sky Sporta uslijedio je izuzetno zanimljiv i opušten razgovor između trenera talijanskog kluba Cesca Fàbregasa i predsjednika Dinama te stručnog komentatora Zvonimira Bobana.
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Međutim, najzanimljiviji dio emisije uslijedio je kada se u razgovor uključio Zvonimir Boban, koji je Cesca Fàbregasa odlučio podsjetiti na dane kada ga je Pep Guardiola u Barceloni znao gurati na poziciju “lažne devetke”.
“Cesc, ajmo završiti u šaljivom tonu. Kad si se vratio u Barcelonu, bilo mi te žao kad te Pep natjerao da igraš kao napadač… Što je to bilo? Kakve ti veze imaš s tim?” upitao je bivši kapetan Vatrenih uz osmijeh u studiju.
Fàbregas mu nije ostao dužan te je pojasnio Guardiolinu taktičku zamisao:
“Znaš da sam bio lažni napadač. Ta mi se pozicija zapravo jako sviđala jer su Xavi (Hernandez), (Andres) Iniesta i (Sergio) Busquets iza mene bili puno više pozicijski orijentirani. To je (Lionelu) Messiju i meni davalo slobodu kretanja i napadanja prostora koju inače ne bismo imali. Iskreno, obožavao sam tu ulogu.”
To je samo potaknulo Bobana na novu dozu humora:
“On brani Guardiolu čak i kod ovakve njegove ludosti. Vidite li koliko je jaka ta njihova veza i pripadnost? Nemam ništa protiv Fàbregasa, naravno. Bio je prekrasan kao vezni igrač, ali jadnik, naprijed je bio negledljiv!”
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