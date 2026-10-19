manje od otkupne klauzule?
Dinamo kupuje zvijezdu koja je oduševila Bobana i navijače: Evo koliko će platiti
Još krajem kolovoza Sportske novosti pisale su da Dinamo Zagreb želi platiti manje od iznosa predviđenog otkupnom klauzulom. Sada se piše da će klub uskoro započeti pregovore s FC Kopenhagenom.
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Dinamo Zagreb u četvrtak navečer pobijedio je Anderlecht u ligaškoj fazi Europske lige. Ipak, za pobjedu je bio potreban kazneni udarac u sudačkoj nadoknadi, koji je realizirao Dion Drena Beljo.
Međutim, napadač kojeg domaći navijači slave nije privukao svu pozornost. Glavna zvijezda bio je vratar Dominik Kotarski, koji je u vlasništvu FC Kopenhagena, piše Tipsbladet.
Njegova izvedba protiv Belgijaca bila je toliko impresivna da je treneru Anderlechta, prema vlastitim riječima, prouzročila noćne more. Portal Index sada piše da je Dinamo spreman trajno otkupiti Kotarskog te da radi na pokretanju pregovora s FC Kopenhagenom.
Kada je krajem kolovoza dogovorena posudba, Sportske novosti pisale su da hrvatski velikan nije spreman platiti punu cijenu za vratara. Tada se navodilo da je Dinamo spreman izdvojiti milijun eura, odnosno približno 7,5 milijuna danskih kruna, povrh 300.000 eura koje je klub već platio za Kotarskijevu posudbu ove sezone.
Međutim, zasad nema novih informacija o tome je li to i dalje najveći iznos koji je Dinamo spreman platiti za hrvatskog reprezentativnog vratara.
S druge strane, ako Kotarski nastavi pružati odlične izvedbe, FC Kopenhagen mogao bi teško pristati na cijenu nižu od iznosa otkupne klauzule, koja prema ranijim informacijama iznosi četiri milijuna eura, odnosno 30 milijuna danskih kruna.
Dominik Kotarski ima ugovor s FC Kopenhagenom do ljeta 2030. godine.
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