Dinamo kupuje zvijezdu koja je oduševila Bobana i navijače: Evo koliko će platiti

Kada je krajem kolovoza dogovorena posudba, Sportske novosti pisale su da hrvatski velikan nije spreman platiti punu cijenu za vratara. Tada se navodilo da je Dinamo spreman izdvojiti milijun eura, odnosno približno 7,5 milijuna danskih kruna, povrh 300.000 eura koje je klub već platio za Kotarskijevu posudbu ove sezone.