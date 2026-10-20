VELIKI TRANSFER NA POMOLU
Španjolski klub ponudio 20 milijuna za Belju. Boban ima drukčije planove?
Sjajne igre Diona Drene Belje u dresu Dinama privukle su pozornost brojnih europskih klubova, a čini se da bi hrvatski reprezentativac već u siječnju mogao promijeniti sredinu.
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Prema informacijama insajdera Ekrema Konura, koje prenosi Gol.hr, konkretan interes pokazao je španjolski Real Betis.
Španjolski prvoligaš navodno je već ponudio 20 milijuna eura za Dinamova napadača, ali na Maksimiru nisu bili zadovoljni ponuđenim iznosom. Zvonimir Boban i čelnici Dinama za Belju traže najmanje 25 milijuna eura, što bi predstavljalo jedan od najvećih izlaznih transfera u povijesti kluba.
Međutim, novac nije jedini uvjet koji bi mogao odlučiti o Beljinoj budućnosti. Dinamo bi, prema spomenutim informacijama, želio dogovoriti transfer već tijekom zime, ali pritom zadržati svog najboljeg napadača na posudbi do završetka sezone.
Takav scenarij mogao bi predstavljati problem jer Betis želi odmah pojačati napadačke opcije i računa na dolazak hrvatskog reprezentativca već u siječnju.
Osim španjolskog kluba, Beljinu situaciju pomno prate i talijanski prvoligaši Roma i Como, koji bi se također mogli uključiti u borbu za njegov potpis.
Beljo je ove sezone u sjajnoj formi, a već je postigao 16 pogodaka u svim natjecanjima. Odlične predstave u Dinamu donijele su mu i povratak u hrvatsku reprezentaciju, za koju je postigao prvijenac protiv Španjolske pa je jasno zašto zanimanje europskih klubova neprestano raste.
🚨#DinamoZagreb Real Betis have shown interest in Dion Drena Beljo. 📌 After Dinamo rejected a €20M bid, it is believed that at least €25M will be needed to convince the Croatian champions. ⏳ The club hope to keep him until next summer, though a January offer could still be accepted. 👀 From Serie A, Como and AS Roma are also monitoring his situation.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 19, 2026
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