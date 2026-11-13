"I mene to potiče da pomičem vlastite granice. Treba samo nastaviti i vidjeti dokle te tijelo i um mogu nositi. Svatko ima drugačiji put. Dokle god mogu pomagati reprezentaciji i osjećam da igram na najvišoj razini, bit ću ovdje. Hoće li to biti do četrdesete, vidjet ćemo. Trenutačno uživam u svakom trenutku", poručio je Kane.