nahvalio modrića
Povratak u Županju 1880. godine: Kane dobio poseban dar od HNS-a
Hrvatski nogometni savez uručio je engleskom kapetanu Harryju Kaneu poseban poklon uoči utakmice Engleske i Hrvatske na Wembleyju. Riječ je o replici povijesne nogometne lopte, uz koju je stigla i prigodna posveta kojom su hrvatska reprezentacija i HNS obilježili Kaneove velike individualne uspjehe.
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Engleski nogometni savez fotografiju posvete objavio je na društvenoj mreži X. U njoj su Kaneu čestitali na osvajanju Zlatne lopte i rekordnom 126. nastupu za englesku reprezentaciju, čime je postao nogometaš s najviše nastupa u povijesti nacionalne vrste.
Poklon ima i posebno povijesno značenje. Naime, u posveti se podsjeća na 1880. godinu, kada su engleski industrijalci u Županju donijeli prvu nogometnu loptu i tako stanovnicima toga slavonskog grada predstavili nogomet.
HNS je tom prilikom odlučio simbolično uzvratiti nekadašnji dar.
"Danas s ponosom uzvraćamo tu gestu ovom replikom povijesne lopte, simbolom trajne povezanosti engleskog i hrvatskog nogometa", poručili su iz hrvatskog saveza, uz čestitke Kaneu na njegovoj karijeri i reprezentativnim postignućima.
🏴 🤝 🇭🇷 A touching message from Croatia presented to @HKane ahead of tonight’s match ❤️ https://t.co/ZRrv879pDT— England (@England) November 12, 2026
Kane inspiriran Modrićevom dugovječnosti
Engleski kapetan uoči susreta osvrnuo se i na hrvatskog kapetana Luku Modrića, koji je u drugom poluvremenu zaigrao za Vatrene. Iako ima 41 godinu, hrvatski veznjak i dalje nastupa na najvišoj razini, a Kane priznaje da ga njegov primjer dodatno motivira.
"On je inspiracija mnogima od nas. Nevjerojatan je igrač i sjajna osoba. Pazi na sebe, pravi je profesionalac. To što s 41 godinom i dalje igra na ovoj razini dokaz je njegova truda i mentaliteta", rekao je 33-godišnji napadač Bayerna.
Dodao je da ga Modrićeva karijera potiče da i sam razmišlja o što duljem ostanku na nogometnim terenima.
"I mene to potiče da pomičem vlastite granice. Treba samo nastaviti i vidjeti dokle te tijelo i um mogu nositi. Svatko ima drugačiji put. Dokle god mogu pomagati reprezentaciji i osjećam da igram na najvišoj razini, bit ću ovdje. Hoće li to biti do četrdesete, vidjet ćemo. Trenutačno uživam u svakom trenutku", poručio je Kane.
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