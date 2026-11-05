rekordna plaća
Harry Kane potpisao ugovor iz snova: Nitko u povijesti Bayerna nije dobio toliko
Engleski napadač Harry Kane (33) potpisao je novi ugovor s Bayernom iz Münchena, kojim se njemačkom prvaku obvezao na ostanak do lipnja 2029. godine.
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Prema pisanju više medija, uključujući The Athletic, riječ je o najunosnijem ugovoru u povijesti Bayerna, a Kane je, prema navodima portala Sports Mole, postao najplaćeniji nogometaš u Europi.
Osvajaču Zlatne lopte za 2026. prethodni je ugovor istjecao za nekoliko mjeseci, a za njega se navodno zanimala i Barcelona. Ipak, Kane je odlučio ostati u Münchenu, gdje je od dolaska iz Tottenhama prije tri godine, postigao čak 156 pogodaka u 161 utakmici.
Detalji njegove nove plaće nisu službeno objavljeni, ali prema medijskim napisima trebao bi zarađivati više od Kyliana Mbappéa, čija se tjedna plaća u Real Madridu procjenjuje na oko 518.000 funti, kao i Erlinga Haalanda, koji u Manchester Cityju zarađuje oko 500.000 funti tjedno.
Kane: Želio sam ostati
„U Bayernu se osjećam kao kod kuće. Volim klub, navijače i München. Imamo fantastičnu momčad i fantastičnog trenera Vincenta Kompanyja. Ponosan sam što sam dio ovog kluba, a i moja je obitelj ovdje vrlo sretna”, poručio je Kane nakon potpisivanja ugovora.
𝙇𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚𝙣 𝙜𝙚𝙗𝙚𝙣 𝙨𝙞𝙘𝙝 𝙣𝙞𝙘𝙝𝙩 𝙯𝙪𝙛𝙧𝙞𝙚𝙙𝙚𝙣 – 𝙨𝙞𝙚 𝙬𝙤𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙝𝙧! 𝙃𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙆𝙖𝙣𝙚 𝙗𝙚𝙞𝙢 𝙁𝘾 𝘽𝙖𝙮𝙚𝙧𝙣 – 𝙙𝙞𝙚 𝙂𝙚𝙨𝙘𝙝𝙞𝙘𝙝𝙩𝙚 𝙜𝙚𝙝𝙩 𝙬𝙚𝙞𝙩𝙚𝙧. 🌟 https://t.co/qrJmpbXzwu— FC Bayern München (@FCBayern) November 5, 2026
Dodao je da je želio ostati te da se veseli budućnosti i osvajanju novih trofeja.
Predsjednik Bayerna Herbert Hainer istaknuo je da je Kane postao jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice i osvojio srca navijača.
Izvršni direktor Jan-Christian Dreesen naglasio je da je produženje ugovora sjajna vijest za klub, navijače i Bundesligu, dok je sportski direktor Max Eberl poručio da Kaneov ostanak Bayernu omogućuje dugoročno planiranje.
Engleski napadač ove sezone želi osvojiti treći uzastopni naslov njemačkog prvaka, ali i odvesti Bayern do prvog trofeja Lige prvaka nakon 2020. godine.
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