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rekordna plaća

Harry Kane potpisao ugovor iz snova: Nitko u povijesti Bayerna nije dobio toliko

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05. stu. 2026. 14:20
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Soccer Football - Ballon d'Or - London Palladium, London, Britain - October 26, 2026 Bayern Munich's Harry Kane celebrates after winning the men's Ballon d'Or award Action Images via Reuters/Matthew Childs TPX IMAGES OF THE DAY
Action Images via Reuters/Matthew Childs

Engleski napadač Harry Kane (33) potpisao je novi ugovor s Bayernom iz Münchena, kojim se njemačkom prvaku obvezao na ostanak do lipnja 2029. godine.

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Prema pisanju više medija, uključujući The Athletic, riječ je o najunosnijem ugovoru u povijesti Bayerna, a Kane je, prema navodima portala Sports Mole, postao najplaćeniji nogometaš u Europi.

Osvajaču Zlatne lopte za 2026. prethodni je ugovor istjecao za nekoliko mjeseci, a za njega se navodno zanimala i Barcelona. Ipak, Kane je odlučio ostati u Münchenu, gdje je od dolaska iz Tottenhama prije tri godine, postigao čak 156 pogodaka u 161 utakmici.

Detalji njegove nove plaće nisu službeno objavljeni, ali prema medijskim napisima trebao bi zarađivati više od Kyliana Mbappéa, čija se tjedna plaća u Real Madridu procjenjuje na oko 518.000 funti, kao i Erlinga Haalanda, koji u Manchester Cityju zarađuje oko 500.000 funti tjedno.

Kane: Želio sam ostati

„U Bayernu se osjećam kao kod kuće. Volim klub, navijače i München. Imamo fantastičnu momčad i fantastičnog trenera Vincenta Kompanyja. Ponosan sam što sam dio ovog kluba, a i moja je obitelj ovdje vrlo sretna”, poručio je Kane nakon potpisivanja ugovora.

Dodao je da je želio ostati te da se veseli budućnosti i osvajanju novih trofeja.

Predsjednik Bayerna Herbert Hainer istaknuo je da je Kane postao jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice i osvojio srca navijača.

Izvršni direktor Jan-Christian Dreesen naglasio je da je produženje ugovora sjajna vijest za klub, navijače i Bundesligu, dok je sportski direktor Max Eberl poručio da Kaneov ostanak Bayernu omogućuje dugoročno planiranje.

Engleski napadač ove sezone želi osvojiti treći uzastopni naslov njemačkog prvaka, ali i odvesti Bayern do prvog trofeja Lige prvaka nakon 2020. godine.

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