i dalje favorit
Može li UEFA "srušiti" Infantina? Otkriveno tko ulazi u utrku za šefa FIFA-e
UEFA je pronašla protukandidata Gianniju Infantinu na izborima za predsjednika FIFA-e. Izvršni odbor europske nogometne federacije jednoglasno je podržao predsjednika Francuskog nogometnog saveza Philippea Dialla, i to manje od 48 sati prije isteka roka za prijavu kandidatura.
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Diallo je poručio da u utrku ulazi s namjerom da pobijedi, a svoju kandidaturu predstavio je kao priliku za promjene u svjetskom nogometu.
UEFA je isprva željela nagovoriti Arsènea Wengera, voditelja FIFA-ina odjela za globalni razvoj i bivšeg menadžera Arsenala, da se suprotstavi Infantinu. Nakon što je Wenger odustao, izbor je pao na Dialla, koji je na čelu francuskog saveza od 2023. godine.
Francuski dužnosnik ranije je kritizirao Infantina zbog plana prodaje udjela u projektu FIFA Forward Enterprise privatnim ulagačima, tvrdeći da je time ozbiljno narušeno povjerenje u vodstvo FIFA-e, piše BBC.
Infantino je i dalje favorit
Unatoč protivljenju dijela nogometnih dužnosnika, Infantino je i dalje favorit za novi mandat. Procjenjuje se da ima potporu većine saveza iz Afrike, Azije i Južne Amerike, što mu daje veliku prednost u utrci za 211 glasova.
Njegov položaj dodatno je ojačao nakon što je predložio povećanje sredstava za razvoj nogometa diljem svijeta za 2,6 milijardi funti. Podršku mu je dao i predsjednik Azijske nogometne konfederacije, koji je ranije bio kritičan prema njegovu vodstvu.
UEFA, međutim, smatra da su promjene u upravljanju FIFA-om nužne. Diallo bi, prema njezinim očekivanjima, mogao pridobiti i dio glasova izvan Europe.
Prijete mu i pravni problemi
Infantinov položaj mogli bi zakomplicirati i pravni postupci. UEFA je pokrenula aktivnosti u SAD-u, a spominje se i mogućnost kaznene prijave u Švicarskoj zbog navodnog financijskog lošeg upravljanja.
Pritisak dolazi i iz Norveškog nogometnog saveza, koji je FIFA-i podnio etičku prijavu zbog dodjele nogometne nagrade za mir američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, slučaja Folarina Baloguna i spornog projekta FFE.
Dodatno se postavlja pitanje smije li se Infantino uopće kandidirati. Prema pravilima FIFA-e, predsjednik može odraditi najviše tri mandata, no organizacija je 2022. odlučila da se njegovo prvo razdoblje na čelu, od 2016. do 2019., neće računati kao puni mandat.
Osim Dialla, kandidaturu su najavili i počasni predsjednik Japanskog nogometnog saveza Kozo Tashima te bivši branič Tottenhama Ramon Vega. Postoji, međutim, opasnost od raspršivanja glasova protiv Infantina, što bi mu olakšalo put do novog mandata.
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