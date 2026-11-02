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NEW YORK TIMES

Infantino zarađuje šest milijuna dolara, ali FIFA mu plaća porez od četiri milijuna dolara

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Hina
|
02. stu. 2026. 14:28
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Gianni Infantino
Ilustracija/GEOFF CADDICK / AFP

Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino ostvario je povlasticu prema kojoj će mu ta organizacija u cijelosti podmiriti porezne obveze prema američkoj državi, što bi do završetka njegova angažmana u SAD-u trebalo iznositi oko četiri milijuna dolara, objavio je The New York Times pozivajući se na interne dokumente i izvore upoznate sa slučajem.

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Infantino, čija godišnja plaća iznosi oko šest milijuna dolara, preselio se iz Švicarske u Miami 2023., a u svibnju 2024. tročlani odbor FIFA-e zadužen za određivanje primanja najviših dužnosnika odobrio je prijedlog da mu se nadoknade svi dodatni porezni troškovi nastali preseljenjem u SAD. Odluka je donesena na sastanku u Bangkoku na inicijativu švicarskog računovođe Brune Chiomenta, koji je ujedno predsjednik tog odbora i čelnik FIFA-ina odjela za upravljanje, usklađenost i reviziju.

No, prema dokumentima do kojih je došao američki dnevnik, ta odluka o poreznoj povlastici nije objavljena u službenim izvješćima, unatoč reformama po pitanju transparentnosti uvedenima nakon velikog korupcijskog skandala koji je 2015. potresao FIFA-u. Organizacija je odbacila bilo kakve nepravilnosti, ustvrdivši da su poštovani svi interni propisi i zakonske obveze te da su isplate najvišim dužnosnicima podvrgnute neovisnoj reviziji.

Istraga New York Timesa ukazuje na širi obrazac pogodnosti koje uživaju Infantino i osobe iz njegova najužeg kruga. Među njima su i angažman privatne sigurnosne tvrtke GRIZ Global Solutions za zaštitu predsjednika FIFA-e i njegove supruge tijekom Svjetskog prvenstva 2026., uz dnevnu naknadu od 1300 dolara po zaštitaru, što ne uključuje trošak najma vozila i vozača, te povlašteni pristup utakmicama i posebnim FIFA-inim čarter letovima za pojedine suradnike i članove obitelji.

List navodi i da su izmjene FIFA-inih statuta i pravilnika o naknadama najviših dužnosnika, usvojene uoči Svjetskog prvenstva, proširile predsjednikove ovlasti i donijele mu dodatne pogodnosti. Novi pravilnik ublažio je ograničenja vezana uz darove, VIP pozivnice i korištenje privatnih zrakoplova, a proširio je i mogućnosti financiranja predsjednikova smještaja. FIFA, koja već plaća oko 600.000 dolara godišnje za najam kuće u Miamiju, ranije mu je osiguravala i stan u Švicarskoj te smještaj u Parizu.

Chiomento, koji je sudjelovao u donošenju odluka o tim pogodnostima, također je imao posebne povlastice tijekom Svjetskog prvenstva, uključujući VIP pristup utakmicama i putovanja FIFA-inim čarter letovima. Njegova je godišnja naknada, prema pisanju lista, promijenjena s 250.000 USD na 250.000 švicarskih franaka, čime je dodatno povećana za oko 50.000 USD zbog tečajne razlike.

Infantino se posljednjih godina suočava s kritikama zbog bliskih odnosa s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, poslovnih poteza FIFA-e i nastojanja da se domaćinstvo Svjetskog prvenstva dodijeli Saudijskoj Arabiji. Njegov položaj dodatno je uzdrman nakon otkrića da je vodio tajne razgovore o prodaji dijela prava na Svjetsko prvenstvo tvrtki povezanoj s bratom Trumpova zeta Jareda Kushnera.

Prema navodima New York Timesa, ta su otkrića izazvala međunarodne kritike i dovela u pitanje Infantinovu prikladnost za nastavak vođenja krovne svjetske nogometne organizacije, koja će u ožujku birati predsjednika na novim izborima.

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