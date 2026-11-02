NEW YORK TIMES
Infantino zarađuje šest milijuna dolara, ali FIFA mu plaća porez od četiri milijuna dolara
Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino ostvario je povlasticu prema kojoj će mu ta organizacija u cijelosti podmiriti porezne obveze prema američkoj državi, što bi do završetka njegova angažmana u SAD-u trebalo iznositi oko četiri milijuna dolara, objavio je The New York Times pozivajući se na interne dokumente i izvore upoznate sa slučajem.
Infantino, čija godišnja plaća iznosi oko šest milijuna dolara, preselio se iz Švicarske u Miami 2023., a u svibnju 2024. tročlani odbor FIFA-e zadužen za određivanje primanja najviših dužnosnika odobrio je prijedlog da mu se nadoknade svi dodatni porezni troškovi nastali preseljenjem u SAD. Odluka je donesena na sastanku u Bangkoku na inicijativu švicarskog računovođe Brune Chiomenta, koji je ujedno predsjednik tog odbora i čelnik FIFA-ina odjela za upravljanje, usklađenost i reviziju.
No, prema dokumentima do kojih je došao američki dnevnik, ta odluka o poreznoj povlastici nije objavljena u službenim izvješćima, unatoč reformama po pitanju transparentnosti uvedenima nakon velikog korupcijskog skandala koji je 2015. potresao FIFA-u. Organizacija je odbacila bilo kakve nepravilnosti, ustvrdivši da su poštovani svi interni propisi i zakonske obveze te da su isplate najvišim dužnosnicima podvrgnute neovisnoj reviziji.
Istraga New York Timesa ukazuje na širi obrazac pogodnosti koje uživaju Infantino i osobe iz njegova najužeg kruga. Među njima su i angažman privatne sigurnosne tvrtke GRIZ Global Solutions za zaštitu predsjednika FIFA-e i njegove supruge tijekom Svjetskog prvenstva 2026., uz dnevnu naknadu od 1300 dolara po zaštitaru, što ne uključuje trošak najma vozila i vozača, te povlašteni pristup utakmicama i posebnim FIFA-inim čarter letovima za pojedine suradnike i članove obitelji.
List navodi i da su izmjene FIFA-inih statuta i pravilnika o naknadama najviših dužnosnika, usvojene uoči Svjetskog prvenstva, proširile predsjednikove ovlasti i donijele mu dodatne pogodnosti. Novi pravilnik ublažio je ograničenja vezana uz darove, VIP pozivnice i korištenje privatnih zrakoplova, a proširio je i mogućnosti financiranja predsjednikova smještaja. FIFA, koja već plaća oko 600.000 dolara godišnje za najam kuće u Miamiju, ranije mu je osiguravala i stan u Švicarskoj te smještaj u Parizu.
Chiomento, koji je sudjelovao u donošenju odluka o tim pogodnostima, također je imao posebne povlastice tijekom Svjetskog prvenstva, uključujući VIP pristup utakmicama i putovanja FIFA-inim čarter letovima. Njegova je godišnja naknada, prema pisanju lista, promijenjena s 250.000 USD na 250.000 švicarskih franaka, čime je dodatno povećana za oko 50.000 USD zbog tečajne razlike.
Infantino se posljednjih godina suočava s kritikama zbog bliskih odnosa s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, poslovnih poteza FIFA-e i nastojanja da se domaćinstvo Svjetskog prvenstva dodijeli Saudijskoj Arabiji. Njegov položaj dodatno je uzdrman nakon otkrića da je vodio tajne razgovore o prodaji dijela prava na Svjetsko prvenstvo tvrtki povezanoj s bratom Trumpova zeta Jareda Kushnera.
Prema navodima New York Timesa, ta su otkrića izazvala međunarodne kritike i dovela u pitanje Infantinovu prikladnost za nastavak vođenja krovne svjetske nogometne organizacije, koja će u ožujku birati predsjednika na novim izborima.
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