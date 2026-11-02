Infantino zarađuje šest milijuna dolara, ali FIFA mu plaća porez od četiri milijuna dolara

List navodi i da su izmjene FIFA-inih statuta i pravilnika o naknadama najviših dužnosnika, usvojene uoči Svjetskog prvenstva, proširile predsjednikove ovlasti i donijele mu dodatne pogodnosti. Novi pravilnik ublažio je ograničenja vezana uz darove, VIP pozivnice i korištenje privatnih zrakoplova, a proširio je i mogućnosti financiranja predsjednikova smještaja. FIFA, koja već plaća oko 600.000 dolara godišnje za najam kuće u Miamiju, ranije mu je osiguravala i stan u Švicarskoj te smještaj u Parizu.