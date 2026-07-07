Može li svjetski nogomet bez FIFA-e i njenog Mundijala?

Posebno je odjeknula odluka FIFA-e da suspendira kaznu zbog crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu prije utakmice osmine finala protiv Belgije. Dodatne polemike izazvao je Donald Trump, koji je javno priznao da je upravo on zatražio reviziju slučaja te ustvrdio da je njegova intervencija dovela do promjene odluke.