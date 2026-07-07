rastu napetosti
Može li svjetski nogomet bez FIFA-e i njenog Mundijala?
Sve glasnije kritike na račun FIFA-e, kontroverze tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva i sve bliži odnos predsjednika organizacije Giannija Infantina s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ponovno su otvorili pitanje može li se svjetski nogomet jednog dana odvojiti od svoje krovne organizacije.
Posljednjih mjeseci nezadovoljstvo su javno izrazili nogometni savezi, navijači, igrači i treneri, a brojni analitičari smatraju da je povjerenje u FIFA-u na najnižoj razini u posljednjih nekoliko godina.
Kontroverzna odluka o crvenom kartonu
Posebno je odjeknula odluka FIFA-e da suspendira kaznu zbog crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu prije utakmice osmine finala protiv Belgije. Dodatne polemike izazvao je Donald Trump, koji je javno priznao da je upravo on zatražio reviziju slučaja te ustvrdio da je njegova intervencija dovela do promjene odluke.
Takve tvrdnje izazvale su kritike jer FIFA-ina pravila izričito zabranjuju političko upletanje u donošenje sportskih odluka. Organizacija je tvrdila da je odluku donijelo njezino nezavisno disciplinsko tijelo, no kritičari upozoravaju da se tijekom prvenstva nijedan drugi slučaj nije razmatrao na isti način.
Kritike i zbog cijena ulaznica te organizacije
Negodovanje javnosti dodatno su pojačale iznimno visoke cijene ulaznica, problemi s izdavanjem viza navijačima, članovima obitelji igrača, službenim osobama pa čak i jednom sucu.
Sve to dodatno je narušilo ugled FIFA-e, koja je već godinama na meti optužbi zbog netransparentnosti i načina upravljanja svjetskim nogometom.
Infantino i Trump pod povećalom
Jedna od najspornijih odluka bila je dodjela prvog FIFA-inog Priznanja za mir Donaldu Trumpu krajem prošle godine. Prema navodima više izvora, kako piše Deutsche Welle, odluku je samostalno donio predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, bez šire konzultacije unutar organizacije.
Kritičari smatraju da je upravo takvo približavanje politici dodatno narušilo vjerodostojnost FIFA-e.
Kako FIFA zadržava svoju moć?
FIFA danas okuplja 211 nacionalnih nogometnih saveza, a svaki od njih ima jednak glas pri izboru predsjednika. Istodobno, organizacija kroz različite razvojne programe financijski podupire nacionalne saveze, zbog čega brojni stručnjaci smatraju da aktualno vodstvo na taj način učvršćuje svoju političku poziciju.
Bivši predsjednik FIFA-inog Odbora za upravljanje, reviziju i usklađenost Miguel Maduro tvrdi da upravo golemi prihodi od Svjetskog prvenstva omogućuju predsjednicima FIFA-e dugotrajno zadržavanje vlasti.
Prema njegovim riječima, financijski sustav pogoduje nagrađivanju lojalnih članica, dok se kritičare marginalizira, zbog čega aktualni predsjednici praktički nemaju ozbiljne protukandidate.
Mogu li Europska unija ili politika natjerati FIFA-u na promjene?
Dio stručnjaka smatra da se reforme iznutra gotovo ne mogu provesti te da bi pritisak morao doći od političkih institucija.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava FairSquare pozvala je Europsku uniju da uvede stroži nadzor nad FIFA-om, slično kao što regulira velike tehnološke kompanije.
Istodobno je FairSquare podnio prijavu FIFA-inom Etičkom odboru zbog Infantinovih odnosa s Trumpom, dok su navijačka organizacija Football Supporters Europe i udruga Euroconsumers Europskoj komisiji podnijele pritužbu zbog visokih cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo.
Europska komisija zasad nije najavila moguće mjere protiv FIFA-e, navodeći da razmatra zaprimljene pritužbe u skladu s uobičajenim postupcima.
Rastu napetosti između UEFA-e i FIFA-e
Odnosi između UEFA-e i FIFA-e posljednjih su mjeseci postali posebno napeti.
Europski nogometni savez otvoreno je kritizirao odluku o Balogunu, poručivši da je FIFA "prešla crvenu liniju" te da je riječ o presedanu koji je teško opravdati.
Napetosti su bile vidljive i ranije kada su predstavnici UEFA-e napustili FIFA-in Kongres optuživši Infantina da privatnim političkim interesima daje prednost pred interesima nogometa.
Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin više je puta naglasio da nogomet mora povezivati ljude, a ne postajati sredstvo političkih obračuna.
Je li moguć raskid s FIFA-om?
Sportski analitičari smatraju da bi eventualni pokušaj odvajanja mogao doći jedino iz Europe, odnosno od UEFA-e i najvećih europskih nogometnih saveza.
Međutim, takav scenarij smatraju vrlo malo vjerojatnim.
Naime, FIFA i dalje ima snažnu potporu velikog broja saveza iz Azije i Afrike, koji kroz razvojne fondove dobivaju značajna financijska sredstva. Stručnjaci upozoravaju da bi eventualni raskol mogao najviše pogoditi manje nogometne zemlje koje ovise o FIFA-inim ulaganjima.
FIFA odbacuje kritike
Gianni Infantino odbacuje optužbe da FIFA prvenstveno vodi računa o komercijalnim interesima.
Tvrdi da se sav prihod koji organizacija ostvari ponovno ulaže u razvoj nogometa diljem svijeta, uključujući zemlje poput Južnog Sudana i Butana, gdje, kako kaže, nitko drugi ne ulaže u razvoj sporta.
Reforme i dalje malo vjerojatne
Unatoč dosad možda najvećem valu nezadovoljstva FIFA-om, analitičari procjenjuju da su izgledi za ozbiljne promjene i dalje vrlo mali.
Organizacija je financijski i politički duboko ukorijenjena u svjetski nogomet, a bez zajedničkog nastupa najvećih nogometnih saveza ili snažnog političkog pritiska teško je očekivati reforme, a još manje stvaranje alternativnog sustava izvan okrilja FIFA-e.
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