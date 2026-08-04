tko ga može naslijediti?
Kriza u FIFA-i: Što će biti s Giannijem Infantinom?
Iako je povlačenje plana privremeno smirilo odnose s UEFA-om i spriječilo najavljeni bojkot europskih saveza, kriza unutar FIFA-e daleko je od završetka. UEFA je poručila kako nastoji obnoviti povjerenje s FIFA-om, no nezadovoljstvo načinom upravljanja organizacijom i dalje je prisutno.
Prve posljedice novonastale situacije mogle bi se osjetiti već tijekom nadolazećih ženskih reprezentativnih natjecanja. U rujnu u Poljskoj počinje Svjetsko prvenstvo za nogometašice do 20 godina, dok će u listopadu Maroko ugostiti Svjetsko prvenstvo za igračice do 17 godina, piše DW.
Istodobno će se diljem svijeta igrati kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo za žene koje će se sljedeće godine održati u Brazilu.
Premda je ženski nogomet bio gotovo zanemaren u Infantinovu prijedlogu komercijalne reforme, upravo će ta natjecanja biti prvi veliki ispit za FIFA-u nakon odustajanja od spornog projekta. Organizacija utakmica mogla bi biti otežana zbog unutarnjih previranja u vrhu svjetskog nogometa.
Europski savezi okreću leđa Infantinu
Sve je više nacionalnih saveza koji javno povlače potporu predsjedniku FIFA-e. Finska je prva objavila takvu odluku, a slijedili su Wales i Engleska. Očekuje se da će im se pridružiti i većina ostalih članica UEFA-e.
Njemački nogometni savez još nije službeno promijenio svoj stav, no izjave njegovih čelnika jasno upućuju na to da je povjerenje u Infantina ozbiljno narušeno. Direktor DFB-a Andreas Rettig poručio je kako je predsjednik FIFA-e svojim potezima izazvao "nepopravljiv gubitak povjerenja" te naglasio da svjetskom nogometu treba "resetiranje" i nova kultura upravljanja.
Rettig smatra da je Infantino previše energije usmjerio na očuvanje vlastite moći, umjesto na interese nogometa.
Kako Infantino može izgubiti funkciju?
Redovni izbori za predsjednika FIFA-e održat će se 18. ožujka 2027. godine na Kongresu FIFA-e u Rabatu. Infantino planira tražiti još jedan, ujedno posljednji četverogodišnji mandat.
Za pobjedu mu je potrebno najmanje 106 glasova od ukupno 211 članica FIFA-e. UEFA raspolaže s 55 glasova, Afrika ima 54, Azija 46, Concacaf 35, Oceanija 11, a Južna Amerika 10.
No postoji mogućnost da se njegova budućnost odluči i prije redovitih izbora. Ako većina članova Vijeća FIFA-e zatraži hitnu sjednicu, od Infantina bi se mogla tražiti ostavka. Također, izvanredni kongres može biti sazvan ako to zatraže najmanje 43 nacionalna saveza, a sama UEFA raspolaže dovoljnim brojem članica da pokrene takvu inicijativu.
Prije propasti plana o uključivanju privatnih investitora u FIFA-ina natjecanja činilo se da je njegov reizbor gotovo siguran. Dodatni vjetar u leđa predstavljali su rekordni prihodi sa Svjetskog prvenstva, procijenjeni na oko 15 milijardi dolara, koji su trebali dodatno učvrstiti njegov položaj.
Tko bi mogao naslijediti Infantina?
Iako službene kandidature još nisu objavljene, već se nagađa o mogućim nasljednicima predsjednika FIFA-e. Kandidati imaju rok do 18. studenoga za prijavu.
Među imenima koja se najčešće spominju nalazi se predsjednik Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi, no on je odbacio mogućnost kandidature. Katar, iz kojeg dolazi, i dalje javno podržava Infantina.
Kao potencijalni kandidat spominje se i predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, ali prema dostupnim informacijama ni on nije zainteresiran za preuzimanje čelne funkcije FIFA-e.
Predsjednik Concacafa Victor Montagliani ranije je pokazivao interes za tu poziciju, no zasad nije poznato planira li ući u utrku.
Podršku dijela europske nogometne javnosti ima i predsjednica Norveškog nogometnog saveza Lise Klaveness, poznata po otvorenim kritikama FIFA-e. Ipak, procjenjuje se da trenutačno nema dovoljno široku međunarodnu potporu za ozbiljnu kandidaturu.
Mogućim izazivačem smatra se i predsjednik Azijske nogometne konfederacije Salman bin Ibrahim Al Khalifa, koji je već izgubio od Infantina na izborima 2016. godine. Nakon posljednjih događaja njegove kritike na račun predsjednika FIFA-e postale su znatno oštrije, pa nije isključeno da ponovno uđe u izbornu utrku.
Budućnost FIFA-e pod povećalom
Iako je odustajanje od spornog projekta privremeno ublažilo sukob između FIFA-e i UEFA-e, položaj Giannija Infantina više nije siguran kao prije nekoliko tjedana.
Hoće li uspjeti zadržati podršku većine članica ili će FIFA uskoro dobiti novog predsjednika, moglo bi postati jedno od ključnih pitanja svjetskog nogometa u mjesecima koji slijede.
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