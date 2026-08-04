Kriza u FIFA-i: Što će biti s Giannijem Infantinom?

Njemački nogometni savez još nije službeno promijenio svoj stav, no izjave njegovih čelnika jasno upućuju na to da je povjerenje u Infantina ozbiljno narušeno. Direktor DFB-a Andreas Rettig poručio je kako je predsjednik FIFA-e svojim potezima izazvao "nepopravljiv gubitak povjerenja" te naglasio da svjetskom nogometu treba "resetiranje" i nova kultura upravljanja.