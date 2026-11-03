BIVŠI KAPETAN VATRENIH
Srna žestoko udario po Infantinu: "Nemam poštovanja ni prema njemu ni prema FIFA-i"
Bivši hrvatski reprezentativac i aktualni sportski direktor Šahtara iz Donecka Darijo Srna oštro je kritizirao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, optuživši Svjetsku nogometnu federaciju da je tijekom rata u Ukrajini zanemarila tamošnje klubove.
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Srna je u razgovoru za britanski talkSPORT otvoreno izrazio nezadovoljstvo odnosom FIFA-e prema ukrajinskom nogometu, istaknuvši da organizacija nije pružila potrebnu zaštitu klubovima koji djeluju u iznimno teškim okolnostima.
"FIFA je biznis", poručio je Srna, usporedivši Infantinov pristup s radom predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina.
Prema njegovim riječima, Čeferin nastoji zaštititi interese klubova i zalaže se za nogomet dostupan svima, a ne samo najbogatijima.
Srna smatra da bi jedan od temeljnih zadataka FIFA-e trebala biti zaštita nogometaša i klubova, ali tvrdi da tijekom rata nije učinila dovoljno za ukrajinske predstavnike.
Zbog toga je ponovno pozvao Infantina da posjeti Ukrajinu i osobno se uvjeri u svakodnevne životne uvjete.
"Sve do tada nemam poštovanja ni prema njemu ni prema cijeloj FIFA-i", naglasio je Srna.
Oštro protiv povratka ruskih klubova
Sportski direktor Šahtara govorio je i o mogućnosti povratka ruskih klubova u europska natjecanja.
Njegove kritike dolaze nakon što je FIFA prošlog mjeseca dopustila ruskoj reprezentaciji nastup na prvom Svjetskom prvenstvu i festivalu za igrače do 15 godina u Azerbajdžanu, što je izazvalo nezadovoljstvo u ukrajinskom klubu.
Srna smatra da povratak ruskih momčadi u UEFA-ina natjecanja nije moguć dok je Aleksander Čeferinna čelu europske nogometne organizacije.
"Mislim da je to nemoguće dok je Čeferin predsjednik. Kako je moguće da ruska momčad dođe igrati u Englesku? Možete li to zamisliti? Ili u Njemačku, Poljsku, Španjolsku ili Italiju? To je nemoguće jer oni žive u nekom svom svijetu. Nisu dobrodošli u Europi", izjavio je Srna.
Kao primjer mogućih problema naveo je eventualni susret Chelseaja i Zenita u Londonu.
"Kada biste vidjeli Chelsea kako igra protiv Zenita na Stamford Bridgeu, nastao bi kaos. Ne vjerujem da bi ruskim klubovima trebalo dopustiti povratak u UEFA-ina natjecanja dok rat ne završi", zaključio je bivši kapetan hrvatske reprezentacije.
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