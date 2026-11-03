Srna žestoko udario po Infantinu: "Nemam poštovanja ni prema njemu ni prema FIFA-i"

"Mislim da je to nemoguće dok je Čeferin predsjednik. Kako je moguće da ruska momčad dođe igrati u Englesku? Možete li to zamisliti? Ili u Njemačku, Poljsku, Španjolsku ili Italiju? To je nemoguće jer oni žive u nekom svom svijetu. Nisu dobrodošli u Europi", izjavio je Srna.