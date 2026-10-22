Bavarski konzervativni premijer uskratio bi novac pokrajinama gdje su "AfD ili ljevica" na vlasti

Od 16 saveznih pokrajina samo njih četiri, Bavarska, Baden-Wuerttemberg, Hessen i Hamburg, više u zajednički savezni proračun uplaćuju nego što od njega dobivaju. Bavarska s 11 milijardi eura uplaćuje daleko najveći iznos. AfD u Saskoj Anhaltu planira mnoge projekte poput ukidanja pomoći Ukrajini i približavanja Rusiji što se protivi politici savezne vlade Friedricha Merza.