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"klauzula o ekstremizmu"

Bavarski konzervativni premijer uskratio bi novac pokrajinama gdje su "AfD ili ljevica" na vlasti

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Hina
|
22. lis. 2026. 12:58
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Bavaria's State Premier and leader of the conservative Christian Social Union (CSU) Markus Soeder arrives on the red carpet for the Axel Springer Award in Berlin
AFP / TOBIAS SCHWARZ

Njemačke savezne pokrajine koje uplaćuju u zajednički savezni proračun planiraju uskratiti sredstva onim saveznim pokrajinama u kojima su na vlasti ekstremističke stranke, u što ubrajaju AfD i Ljevicu, prenose njemački mediji u četvrtak.

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"Mi vodimo razgovore sa saveznim pokrajinama Hesenom i Baden-Wuerttembergom o uvođenju klauzule o ekstremizmu u pravilo o financijskom izjednačavanju saveznih pokrajina“, rekao je u razgovoru za dnevnik Augsburger Allgemeine, bavarski premijer Markus Söder (Kršćansko-socijalna unija CSU).  

On je rekao da bi iz sustava zajedničkog financiranja bile izuzete savezne pokrajine Saska-Anhalt gdje je moguće sastavljanje vlade na čelu s desničarskom Alternativom za Njemačku (AfD) te savezne pokrajine Berlin gdje se trenutačno formira koalicijska vlada na čelu sa strankom Ljevica.

„To konkretno znači da bi savezne pokrajine u kojima su na vlasti ekstremisti ne bi bile financijski podržane od pokrajina koje uplaćuju u federalni fond“, rekao je Soeder.

Od 16 saveznih pokrajina samo njih četiri, Bavarska, Baden-Wuerttemberg, Hessen i Hamburg, više u zajednički savezni proračun uplaćuju nego što od njega dobivaju. Bavarska s 11 milijardi eura uplaćuje daleko najveći iznos. AfD u Saskoj Anhaltu planira mnoge projekte poput ukidanja pomoći Ukrajini i približavanja Rusiji što se protivi politici savezne vlade Friedricha Merza.

U Berlinu stranka Ljevica, koju demokršćanska Unija CDU/CSU optužuje za kontakte s radikalnim propalestinskim organizacijama i arapskim kriminalnim klanovima, trenutačno vodi koalicijske pregovore sa Socijaldemokratskom strankom Njemačke (SPD) i strankom Zeleni o formiranju pokrajinske vlade.

Jedan od glavnih ciljeva ove vlade bilo bi razvlaštenje velikih stambenih kompanija čime se žele postići niže cijene stanarina u Berlinu. Soeder je također doveo u pitanje i posebni međupokrajinski ugovor o zajedničkom financiranju Berlina kao glavnog grada Njemačke.

„Moguće vlada u Berlinu prijeti nanošenjem velike štete međunarodnom ugledu Njemačke. Ja to ne želim šutke promatrati“, rekao je Soeder. On je prije naglasio kako bi odluka o prisilnom oduzimanju imovine međunarodnim stambenim koncernima otjerala ulagače.

Otpor planovima bavarskog premijera najavio je premijer savezne pokrajine Hesssen Gordon Schneider iz Kršćansko-demokratske unije CDU koja s bavarskim CSU-om tvori Uniju CDU/CSU na saveznoj razini.

„Prijedlog o mijenjanju sustava financiranja federalnog sustava nije nov i ispravan je, ali mislim da klauzula o ekstremističkim saveznim pokrajinama nije ispravni put za rješavanje ovog problema“, rekao je Schneider koji ujedno predsjeda i skupom premijera saveznih pokrajina.

Pravilo o financijskom izjednačavanju saveznih pokrajina uvršteno je u prvi poslijeratni ustav SR Njemačke s ciljem postizanje približno istih životnih uvjeta u svim federalnim jedinicama.

Bavarska, koja je dugi niz godina slovila kao zaostala agrarna oblast, je i sama do sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća profitirala od sustava financijskog izjednačavanja.

Teme
afd i stranka ljevice financijsko izjednačavanje klauzula o ekstremizmu markus söder njemačke savezne pokrajine

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