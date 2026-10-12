Supredsjednica SPD-a
Nova kriza Merzove vladajuće koalicije: Ministrica rada podnijela ostavku
Supredsjednica njemačke Socijaldemokratske stranke (SPD) Bärbel Bas u ponedjeljak je podnijela ostavku na dužnosti ministrice rada i supredsjednice stranke, navodeći osobne razloge i javne napade, uključujući one svojeg konzervativnog koalicijskog partnera, Kršćansko-demokratske unije (CDU).
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"Nakon smrti pokćerke shvatila sam da mi je potrebno vrijeme kako bih se nosila s tugom“, izjavila je Bärbel Bas u priopćenju, dodajući da su se napadi na nju „dodatno intenzivirali“ tijekom tog teškog razdoblja, piše POLITICO.
„Budući da trenutačno nemam snage u potpunosti obavljati svoje dužnosti u vladi i stranci, odlučila sam odstupiti s obje funkcije.“
Kancelar Friedrich Merz izjavio je da su on i Bas u vladi surađivali uz „uzajamno povjerenje“ te joj zahvalio na predanosti.
„Njezina odluka zaslužuje poštovanje“, napisao je na X-u, dodajući da kao otac i djed može samo zamisliti koliko ju je taj gubitak pogodio. Bas i njezinoj obitelji poželio je „mnogo snage“.
Bas će zadržati zastupničko mjesto u Bundestagu. Očekuje se da će je na dužnosti ministra rada naslijediti Alexander Schweitzer, bivši predsjednik vlade savezne zemlje Porajnje-Falačke i aktualni predsjednik zastupničkog kluba SPD-a u tamošnjem parlamentu.
SPD još nije imenovao njezina nasljednika na mjestu supredsjednika stranke, koju je vodila zajedno s vicekancelarom Larsom Klingbeilom. Bas je obje dužnosti obnašala od ljeta, a suočavala se s kritikama CDU-a zbog koalicijske reforme mirovinskog sustava i prijedloga ukidanja mogućnosti odlaska u mirovinu bez umanjenja mirovine nakon 45 godina radnog staža.
Krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) u lipnju je zasebno zatražila njezinu smjenu nakon što se usprotivila izjavama zastupnika AfD-a Renéa Springera, koji je postavio pitanje zašto vlada ne štedi novac smanjivanjem „imigracije u sustav socijalne skrbi“.
Čelnici SPD-a u njezinoj matičnoj saveznoj zemlji Sjevernoj Rajni-Vestfaliji pružili su Bas potporu nakon što je objavila ostavku. Predsjednica tamošnjeg SPD-a Sarah Philipp nazvala ju je „izvanrednom socijaldemokratkinjom“, dok je kandidat na regionalnim izborima Jochen Ott poručio da su „ljudskost, pristojnost i poštovanje“ odbačeni.
Njezin odlazak uzdrmao je stranku uoči izbora u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, zakazanih za 25. travnja 2027. godine. Najmnogoljudnija njemačka savezna zemlja jedno je od ključnih uporišta SPD-a, a Bas je bila istaknuta predstavnica njegova najvećeg regionalnog ogranka.
Ti će izbori biti važan ispit za socijaldemokrate nakon niza neuspjeha u rujnu. SPD je na izborima u Saskoj-Anhaltu osvojio samo 9,3 posto glasova, dok je u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju izgubio položaj najjače stranke, koji je preuzeo AfD.
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