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Supredsjednica SPD-a

Nova kriza Merzove vladajuće koalicije: Ministrica rada podnijela ostavku

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12. lis. 2026. 11:34
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(FILES) (L-R) Bavaria's State Premier and leader of the conservative Christian Social Union (CSU) Markus Soeder, German Chancellor Friedrich Merz (CDU), German Minister for Labour and Social Affairs Baerbel Bas (SPD) and German Finance Minister
Tobias SCHWARZ / AFP

Supredsjednica njemačke Socijaldemokratske stranke (SPD) Bärbel Bas u ponedjeljak je podnijela ostavku na dužnosti ministrice rada i supredsjednice stranke, navodeći osobne razloge i javne napade, uključujući one svojeg konzervativnog koalicijskog partnera, Kršćansko-demokratske unije (CDU).

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"Nakon smrti pokćerke shvatila sam da mi je potrebno vrijeme kako bih se nosila s tugom“, izjavila je Bärbel Bas u priopćenju, dodajući da su se napadi na nju „dodatno intenzivirali“ tijekom tog teškog razdoblja, piše POLITICO.

„Budući da trenutačno nemam snage u potpunosti obavljati svoje dužnosti u vladi i stranci, odlučila sam odstupiti s obje funkcije.“

Kancelar Friedrich Merz izjavio je da su on i Bas u vladi surađivali uz „uzajamno povjerenje“ te joj zahvalio na predanosti.

„Njezina odluka zaslužuje poštovanje“, napisao je na X-u, dodajući da kao otac i djed može samo zamisliti koliko ju je taj gubitak pogodio. Bas i njezinoj obitelji poželio je „mnogo snage“.

Bas će zadržati zastupničko mjesto u Bundestagu. Očekuje se da će je na dužnosti ministra rada naslijediti Alexander Schweitzer, bivši predsjednik vlade savezne zemlje Porajnje-Falačke i aktualni predsjednik zastupničkog kluba SPD-a u tamošnjem parlamentu.

SPD još nije imenovao njezina nasljednika na mjestu supredsjednika stranke, koju je vodila zajedno s vicekancelarom Larsom Klingbeilom. Bas je obje dužnosti obnašala od ljeta, a suočavala se s kritikama CDU-a zbog koalicijske reforme mirovinskog sustava i prijedloga ukidanja mogućnosti odlaska u mirovinu bez umanjenja mirovine nakon 45 godina radnog staža.

Krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) u lipnju je zasebno zatražila njezinu smjenu nakon što se usprotivila izjavama zastupnika AfD-a Renéa Springera, koji je postavio pitanje zašto vlada ne štedi novac smanjivanjem „imigracije u sustav socijalne skrbi“.

Čelnici SPD-a u njezinoj matičnoj saveznoj zemlji Sjevernoj Rajni-Vestfaliji pružili su Bas potporu nakon što je objavila ostavku. Predsjednica tamošnjeg SPD-a Sarah Philipp nazvala ju je „izvanrednom socijaldemokratkinjom“, dok je kandidat na regionalnim izborima Jochen Ott poručio da su „ljudskost, pristojnost i poštovanje“ odbačeni.

Njezin odlazak uzdrmao je stranku uoči izbora u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, zakazanih za 25. travnja 2027. godine. Najmnogoljudnija njemačka savezna zemlja jedno je od ključnih uporišta SPD-a, a Bas je bila istaknuta predstavnica njegova najvećeg regionalnog ogranka.

Ti će izbori biti važan ispit za socijaldemokrate nakon niza neuspjeha u rujnu. SPD je na izborima u Saskoj-Anhaltu osvojio samo 9,3 posto glasova, dok je u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju izgubio položaj najjače stranke, koji je preuzeo AfD.

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bärbel bas cdu friedrich merz njemačka njemačka politika ostavka bärbel bas parlamentarni izbori politički izazovi spd

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