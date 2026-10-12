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VELIKA NJEMAČKA

Šef mladih AfD-a objavio uznemirujuću kartu: Europske zemlje bijesne

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N1info
|
12. lis. 2026. 18:16
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karta afd
X

Jedan od čelnika mladeži njemačke desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) objavio je kartu na kojoj su dijelovi nekoliko europskih zemalja prikazani kao njemački teritorij, što je izazvalo oštre reakcije u susjednim državama, a nakon kontroverze povukao se s vodeće pozicije u omladinskoj organizaciji stranke.

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Luca Moritz Strauss, jedan od čelnika AfD-ove mladeži, na društvenoj mreži X objavio je kartu takozvane Velike Njemačke, koja predviđa pripajanje teritorija susjednih zemalja Njemačkoj.

"Njemačko jedinstvo znači da svi Nijemci žive u jednoj zemlji, Njemačkoj", napisao je Strauss uz objavu.

Prema karti koju je podijelio, Njemačkoj bi se pripojili Austrija, Luksemburg i veći dio Švicarske. Njegove teritorijalne pretenzije obuhvaćale su i dijelove Francuske, Italije, Belgije, Poljske i Mađarske.

Dio Francuske i Mađarske prikazan kao njemački teritorij

Objava je posebno razljutila Francusku jer su na karti Alzas i Lorraine prikazani kao njemački teritorij.

Prema pisanju mađarskog portala Nyugat, karta je obuhvaćala i područja Mađarske, među ostalim Kőszeg i okolicu, Šopron te cijelo jezero Fertő. Predviđala je i manje njemačke enklave u područjima sjeverno od Balatona, između Veszpréma i Tatabánye, kao i u većem dijelu Baranje, na području Mecseka te u Pečuhu i okolici.

Zbog reakcija koje je izazvala, Strauss je izbrisao objavu i svoj profil na X-u postavio na privatno.

U međuvremenu je napustio i vodeću poziciju u omladinskoj organizaciji AfD-a, piše mađarski Daily News.

Teme
afd alternativa za njemačku luca moritz strauss njemačka

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