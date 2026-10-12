Šef mladih AfD-a objavio uznemirujuću kartu: Europske zemlje bijesne

Prema pisanju mađarskog portala Nyugat, karta je obuhvaćala i područja Mađarske, među ostalim Kőszeg i okolicu, Šopron te cijelo jezero Fertő. Predviđala je i manje njemačke enklave u područjima sjeverno od Balatona, između Veszpréma i Tatabánye, kao i u većem dijelu Baranje, na području Mecseka te u Pečuhu i okolici.