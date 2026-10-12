VELIKA NJEMAČKA
Šef mladih AfD-a objavio uznemirujuću kartu: Europske zemlje bijesne
Jedan od čelnika mladeži njemačke desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) objavio je kartu na kojoj su dijelovi nekoliko europskih zemalja prikazani kao njemački teritorij, što je izazvalo oštre reakcije u susjednim državama, a nakon kontroverze povukao se s vodeće pozicije u omladinskoj organizaciji stranke.
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Luca Moritz Strauss, jedan od čelnika AfD-ove mladeži, na društvenoj mreži X objavio je kartu takozvane Velike Njemačke, koja predviđa pripajanje teritorija susjednih zemalja Njemačkoj.
"Njemačko jedinstvo znači da svi Nijemci žive u jednoj zemlji, Njemačkoj", napisao je Strauss uz objavu.
🇩🇪 “Back to the Reich?” Germany erupts in controversy over a “Greater Germany” map claiming territories of neighboring countries Luca Moritz Strauß, a senior figure in the youth wing of the far-right Alternative for Germany (AfD) party, posted a map on X depicting a Germany that had absorbed Austria, Luxembourg, most of Switzerland, and parts of France, Poland, Italy, and other European countries. “German unity means a Germany that unites the entire German people in one state,” the politician wrote. The post sparked outrage in neighboring countries, particularly France, as the map depicted Alsace and Lorraine as German territory. Following the backlash, Strauß deleted the post and made his X account private. The AfD youth organization, Generation Germany, later announced that he had voluntarily stepped down from his leadership position.— NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026
Prema karti koju je podijelio, Njemačkoj bi se pripojili Austrija, Luksemburg i veći dio Švicarske. Njegove teritorijalne pretenzije obuhvaćale su i dijelove Francuske, Italije, Belgije, Poljske i Mađarske.
Dio Francuske i Mađarske prikazan kao njemački teritorij
Objava je posebno razljutila Francusku jer su na karti Alzas i Lorraine prikazani kao njemački teritorij.
Prema pisanju mađarskog portala Nyugat, karta je obuhvaćala i područja Mađarske, među ostalim Kőszeg i okolicu, Šopron te cijelo jezero Fertő. Predviđala je i manje njemačke enklave u područjima sjeverno od Balatona, između Veszpréma i Tatabánye, kao i u većem dijelu Baranje, na području Mecseka te u Pečuhu i okolici.
Zbog reakcija koje je izazvala, Strauss je izbrisao objavu i svoj profil na X-u postavio na privatno.
U međuvremenu je napustio i vodeću poziciju u omladinskoj organizaciji AfD-a, piše mađarski Daily News.
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