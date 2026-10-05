Brat kralja Charlesa podigao tužbu protiv policije

"Dok se naša istraga o zlouporabi položaja u javnoj službi nastavlja, sudjelujemo u pravnom postupku povezanom s nalozima koji su prethodno pribavljeni od Središnjeg kaznenog suda. Budući da je taj pravni postupak trenutačno u tijeku, ne bi bilo primjereno da ga dodatno komentiramo", priopćila je policija Thames Valleyja.