POVEZANOST S EPSTEINOM
Brat kralja Charlesa podigao tužbu protiv policije
Brat kralja Charlesa Andrew Mountbatten-Windsor pokrenuo je pravni postupak protiv policije Thames Valleyja kako bi osporio zakonitost naloga za pretragu koji su ranije ove godine doveli do njegova uhićenja, priopćio je glasnogovornik pravosuđa.
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U četvrtak bi se pred sucem Hilliardom trebala održati zatvorena rasprava na Visokom sudu na kojoj će se odlučivati mogu li dokumenti povezani sa zahtjevom bivšeg vojvode od Yorka za sudsko preispitivanje biti objavljeni. Policija Thames Valleyja protivi se njihovoj objavi.
Pravni spor proizlazi iz naloga koje je izdao sudac londonskog kaznenog suda Old Bailey, a koji su policiji omogućili da u veljači pretraži Mountbatten-Windsorovu rezidenciju na imanju Sandringham te njegov nekadašnji dom u Windsoru, Royal Lodge.
Mountbatten-Windsor uhićen je zbog sumnje na zlouporabu položaja u javnoj službi nakon informacija koje su izašle na vidjelo iz dosjea Jeffreyja Epsteina.
Sudac Visokog suda naknadno mu je odobrio da ospori zakonitost postupanja policije prilikom pretraga.
Prema pisanju Daily Telegrapha, koji je prvi izvijestio o pravnom postupku Mountbatten-Windsora, riječ je o prvom slučaju da je neki član kraljevske obitelji osporio zakonitost kaznenog postupka protiv sebe još od suđenja Charlesu I. 1649. godine, prenosi Guardian.
Izgubio sve titule
Mountbatten-Windsor uhićen je na svoj 66. rođendan zbog optužbi da je, dok je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika, dijelio osjetljive informacije s Epsteinom, koji je bio osuđen za seksualna kaznena djela nad djecom.
Krajem prošle godine kralj Charles oduzeo je svojem bratu pravo na titulu princa, kao i titulu vojvode, zbog njegove povezanosti s pokojnim financijerom.
Mountbatten-Windsor uhićen je 19. veljače te je ispitan uz policijsko upozorenje o pravima, nakon čega je pušten dok traje istraga.
Kazneno djelo zlouporabe položaja u javnoj službi može obuhvaćati širok raspon postupaka, uključujući dijeljenje povjerljivih financijskih informacija, financijske nepravilnosti, namjerno zanemarivanje dužnosti i seksualno nedolično ponašanje.
Obuhvaća i korupciju i neprimjereno upletanje, sukob interesa, ometanje pravde, nepošteno ili prijevarno postupanje te zlouporabu položaja radi osobne koristi.
"Dok se naša istraga o zlouporabi položaja u javnoj službi nastavlja, sudjelujemo u pravnom postupku povezanom s nalozima koji su prethodno pribavljeni od Središnjeg kaznenog suda. Budući da je taj pravni postupak trenutačno u tijeku, ne bi bilo primjereno da ga dodatno komentiramo", priopćila je policija Thames Valleyja.
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