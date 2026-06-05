Međutim, Crown Estate ranije je priopćio da je malo vjerojatno da će mu biti isplaćena bilo kakva naknada nakon što se uračunaju troškovi potrebnih popravaka i održavanja nekretnine. Izvori bliski slučaju tvrde da podnajam nije donosio profit te da su najamnine bile određene isključivo kako bi pokrile troškove održavanja i smještaja zaposlenika koji su ondje živjeli. Ipak, javnosti nisu dostupni podaci o visini prihoda od najma niti o troškovima održavanja.