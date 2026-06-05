novi detalji
Revizija otkrila da je princ Andrew zarađivao od kraljevskih nekretnina: "To je uvreda na uvredu"
Bivši princ Andrew Mountbatten-Windsor zarađivao je iznajmljujući tri kućice na imanju Royal Lodge u Windsoru, dok je za korištenje same nekretnine plaćao simboličnu zakupninu Crown Estateu, otkrilo je novo izvješće o upravljanju kraljevskim nekretninama.
Revizija koju je proveo britanski Nacionalni ured za reviziju (NAO) otkriva i da kralj Charles III. iz privatnih prihoda Vojvodstva Lancaster plaća subvencionirane najamnine za stanovanje Andrewovih kćeri, princeza Beatrice i Eugenie, u kraljevskim palačama.
Istraga nakon javnog negodovanja
Detalji o korištenju kraljevskih nekretnina objavljeni su u izvješću koje će poslužiti kao temelj za istragu parlamentarnog Odbora za javne račune. Interes javnosti pojačan je nakon što je prošle godine otkriveno da je Andrew za Royal Lodge plaćao tek simboličnu zakupninu, prije nego što ga je kralj Charles na kraju iselio iz rezidencije, piše Guardian.
NAO je utvrdio da se uvjeti najma razlikuju. Kod nekretnina kojima upravlja Kraljevsko kućanstvo primjenjuje se tzv. prilagođena najamnina, koja u pravilu iznosi oko 60 posto tržišne vrijednosti. Razlog je činjenica da se radi o objektima unutar sigurnosno zaštićenih zona, gdje stanari moraju proći sigurnosne provjere.
Tako princeza Beatrice za stan u palači St James's plaća najamninu koja odgovara 68 posto tržišne vrijednosti, dok princeza Eugenie za kuću u sklopu Kensingtonske palače plaća oko 64 posto tržišne cijene.
Izvješće navodi da je Eugeniena najamnina između 2020. i 2021. iznosila samo 50 posto procijenjene tržišne vrijednosti iz 2018. godine, dok je od 2022. do 2025. rasla s 55 na 63 posto tržišne cijene. Beatrice je između 2020. i 2021. plaćala 60 posto tržišne vrijednosti procijenjene 2020. godine, a kasnije između 62 i 68 posto.
Andrew zarađivao od podnajma
Izvješće otkriva da je Andrewov ugovor o najmu Royal Lodgea dopuštao podnajam pojedinih objekata na imanju, no nije poznato kolike je prihode time ostvario.
Prilikom sklapanja 75-godišnjeg ugovora o najmu 2003. godine uplatio je premiju od milijun funti te dodatnih 7,5 milijuna funti za obnovu rezidencije. Prema procjenama, zbog prijevremenog odustajanja od ugovora mogao bi imati pravo na odštetu između 301.967 i 488.342 funte.
Međutim, Crown Estate ranije je priopćio da je malo vjerojatno da će mu biti isplaćena bilo kakva naknada nakon što se uračunaju troškovi potrebnih popravaka i održavanja nekretnine. Izvori bliski slučaju tvrde da podnajam nije donosio profit te da su najamnine bile određene isključivo kako bi pokrile troškove održavanja i smještaja zaposlenika koji su ondje živjeli. Ipak, javnosti nisu dostupni podaci o visini prihoda od najma niti o troškovima održavanja.
Kritike zbog privilegija
Održavanje i operativni troškovi kraljevskih palača koje se koriste financiraju se iz tzv. Sovereign Granta, odnosno javnih sredstava namijenjenih radu monarhije. Izvori navode da prilagođene najamnine koje kralj plaća za rezidencije Beatrice i Eugenie pokrivaju troškove koje za te nekretnine snosi Sovereign Grant, pa porezni obveznici navodno ne snose dodatne izdatke.
Bivši liberalno-demokratski ministar Norman Baker ocijenio je otkrića dodatnim razlogom za zabrinutost. "To je uvreda na uvredu. Ne samo da je Andrew imao simboličnu najamninu za golemo imanje, nego je potencijalno mogao zarađivati milijune kroz podnajam. Taj je novac trebao pripasti Crown Estateu, a ne završiti u njegovim džepovima", rekao je Baker.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare