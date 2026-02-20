Što znači uhićenje bivšeg princa Andrewa za kraljevsku obitelj?

Kako se Andrew povlačio iz javnog života, tako se i Palača povlačila iz njegova zastupanja. Ali ta razlika – toliko važna za Palaču – potpuno je izgubljena za većinu ljudi; Palača, Kraljevska obitelj i monarhija mnogima se čine kao jedno. Andrew možda već neko vrijeme nije bio na balkonu Buckinghamske palače. No više od šest desetljeća bio je dio onoga što je njegov otac, princ Philip, nazivao „obiteljskim poslom“.