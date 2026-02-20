skandal zbog epsteina
Što znači uhićenje bivšeg princa Andrewa za kraljevsku obitelj?
Kraljev brat je uhićen, odveden iz svog doma na kraljevoj imovini u Sandringhamu, fotografiran i uzeti su mu otisci prstiju. Prije samo nekoliko dana, to je bio čovjek koji je živio u Royal Lodgeu, u raskoši tridesetosobne rezidencije u Windsor Great Parku.
Prije samo nekoliko tjedana, to je bio „princ“ Andrew, koji je putem Palače objavio priopćenje proglašavajući svoju službu i nevinost, piše BBC. Prije samo nekoliko mjeseci bio je fotografiran na stepenicama Westminsterske katedrale, zajedno s ostatkom obitelji na sprovodu vojvotkinje od Kenta.
Godinama nakon što se 2011. povukao s dužnosti trgovačkog izaslanika, koristio je Buckinghamsku palaču kao kulisu za svoj investicijski pothvat Pitch@Palace. Nitko mu ne bi zavidio na položaju u kojem se kralj sada nalazi; njegovi pristaše ukazuju na poteze koje je već poduzeo – oduzimanje titula i doma svom bratu, kao i obećanje suradnje u svim istragama.
Ističu, kažu, brzinu i odlučnost s kojom je postupio. Ukazuju i na izjavu izdanu nekoliko sati nakon uhićenja Andrewa Mountbatten-Windsora. Izjavu u kojoj nije bilo ni jedne reference na krvne veze između kralja i Andrewa.
U njoj je napisao da s „najdubljom zabrinutošću“ prati slučaj „Andrewa Mountbatten-Windsora i sumnju na nedolično ponašanje u javnoj službi“, te da vlasti „imaju našu punu i bezrezervnu potporu i suradnju“.
To je, kažu njegovi branitelji, kralj koji stavlja po strani svaku obiteljsku lojalnost koju možda osjeća.
Jonathan Dimbleby, kraljev biograf i prijatelj, u četvrtak je u emisiji BBC-ja World at One povukao crtu između Kraljevske obitelji i monarhije.
Kako se Andrew povlačio iz javnog života, tako se i Palača povlačila iz njegova zastupanja
„Ne mislim da to šteti monarhiji“, rekao je o uhićenju. „Mislim da moramo razlikovati pojam obitelji od institucije monarhije. Mislim da je to vrlo važno. Vrlo je lako izjednačiti to dvoje.“
Neki vjeruju da će uhićenje dati Kraljevskoj obitelji i Palači malo prostora za predah te da će tretiranje Andrewa Mountbatten-Windsora kao običnog osumnjičenika umanjiti štetu.
Možda je to kap utjehe na užasan dan s vijestima. No to ni izbliza ne znači da je čaša napola puna. Godinama, desetljećima, Palača – institucija koja služi Kraljevskoj obitelji pod njezinim vodstvom – povlačila je crtu između javne uloge članova obitelji i njihovih privatnih života.
Kako se Andrew povlačio iz javnog života, tako se i Palača povlačila iz njegova zastupanja. Ali ta razlika – toliko važna za Palaču – potpuno je izgubljena za većinu ljudi; Palača, Kraljevska obitelj i monarhija mnogima se čine kao jedno. Andrew možda već neko vrijeme nije bio na balkonu Buckinghamske palače. No više od šest desetljeća bio je dio onoga što je njegov otac, princ Philip, nazivao „obiteljskim poslom“.
Ideja da je ovo ili da je ikada bilo „privatna stvar“ jednostavno ne stoji. Mountbatten-Windsor je bivši princ Andrew i ostaje u redu nasljeđivanja krune. Kraljevska krv je sama srž nasljedne monarhije. Čak i da je tek „običan građanin“, njegova prošla povezanost s Kraljevskom obitelji i samim mjestom bila bi dovoljna da uvuče monarhiju u ovu kontroverzu.
Tko zna što bi moglo izaći na vidjelo iz „bezrezervne“ suradnje s istragama koju je kralj obećao? Palača ističe dosad nezabilježene poteze koje je kralj poduzeo – oduzimanje Andrewu titula i doma, ponudu pomoći i suzdržavanje od bilo kakvog traženja povlastica od vlasti.
Teško je sumnjati u to koliko se kralj borio, balansirajući između obiteljske lojalnosti, situacije koju je naslijedio stupanjem na prijestolje, i svoje dužnosti prema Kruni. No monarhija je stvar kontinuiteta; ona je nadogradnja onoga što je bilo prije, ali i živa institucija koja reagira na sadašnjost.
Kraljevi pristaše naglašavaju koliko je učinio. Kritičari institucije pitat će zašto nije reagirala ranije, zašto nije bila znatiželjnija dok su se gomilali izvještaji i optužbe, te u kojem je trenutku i zašto promijenila način na koji je postupala prema bivšem princu.
Drama dana će splasnuti, ali šteta je već učinjena. Pitanje za Palaču, Kraljevsku obitelj i Krunu glasi – koliko još toga tek slijedi?
