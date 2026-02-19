Ključna svjedokinja protiv princa Andrewa završila je tragično

Nakon što je uhićen Andrew Mountbatten-Windsor zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti, svi se prisjećaju žene koja je protiv princa Andrewa prva iznijela optužbe. Virginia Giuffre, jedna od žrtava Jeffreyja Epsteina i ključna figura u aferi koja je ozbiljno uzdrmala britansku kraljevsku obitelj, preminula je u travnju 2025. u Australiji. Pronađena je na svojoj farmi u Zapadnoj Australiji, a policija je objavila kako prvi nalazi upućuju na samoubojstvo, te da nema indicija o kaznenom djelu. Njezina obitelj potvrdila je tu informaciju, dok je njezina predstavnica za medije navela da je Giuffre ranije govorila o suicidalnim mislima. Unatoč tome, njezin otac i dio obitelji javno su izrazili sumnju u službenu verziju događaja, što je dodatno potaknulo širenje teorija zavjere na društvenim mrežama, piše Večernji list.