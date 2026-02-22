Bivši princ Andrew navodno pokušao spriječiti deložaciju: "Ja sam kraljičin drugi sin, ne možete mi to učiniti"

Prema navodima Andrew je odbijao preuzeti odgovornost i nije želio napustiti imanje
Britanski tabloid The Sun objavio je da je Andrew Mountbatten-Windsor, poznatiji kao princ Andrew, navodno pokušao spriječiti svoju deložaciju iz Royal Lodgea riječima: “Ja sam kraljičin drugi sin, ne možete mi to učiniti”. List tvrdi da je to rekao u trenutku kada je morao napustiti rezidenciju u Windsoru i preseliti se u Sandringham.
🔊How Reuters got that iconic photo of Andrew Mountbatten-Windsor — @philnoble1 talks luck and skill on today's episode of the Reuters World News podcast Listen now https://t.co/t4A56cUDfB pic.twitter.com/YzgQcQSuwg— Reuters (@Reuters) February 22, 2026
Prema navodima koje The Sun pripisuje neimenovanom izvoru iz kraljevskih krugova, Andrew je odbijao preuzeti odgovornost i nije želio napustiti imanje. Isti izvor tvrdi da je u više navrata ponavljao kako mu se takva odluka ne može nametnuti zbog njegova obiteljskog statusa.
Drugi anonimni izvor naveo je za britanski tabloid da su razgovori o iseljenju bili napeti te da je Andrew jasno dao do znanja kako ne želi otići. Pregovori o njegovu povlačenju iz Royal Lodgea, gdje je živio s bivšom suprugom Sarom Ferguson, trajali su mjesecima.
Potpuna ekskomunikacija
Podsjetimo, Andrew je uhićen u četvrtak, na svoj 66. rođendan od sumnjom za zlouporabu službenog položaja. Sumnje se odnose na razdoblje kada je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika i na navodne kontakte povezane s Jeffreyjem Epsteinom.
Andrew je treće dijete pokojne kraljice Elizabete i trenutačno je osmi u redu za britansko prijestolje. Međutim, i to bi se moglo promijeniti.
Naime, britanska vlada razmatra mogućnost donošenja zakona kojim bi se Windsor uklonio iz redoslijeda nasljeđivanja prijestolja. Prema navodima BBC-ja, takav bi potez uslijedio nakon završetka policijske istrage.
