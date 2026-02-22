Oglas

Bivši princ Andrew navodno pokušao spriječiti deložaciju: "Ja sam kraljičin drugi sin, ne možete mi to učiniti"

N1 Info
22. velj. 2026. 10:18
Andrew
ADRIAN DENNIS / AFP

Prema navodima Andrew je odbijao preuzeti odgovornost i nije želio napustiti imanje

Britanski tabloid The Sun objavio je da je Andrew Mountbatten-Windsor, poznatiji kao princ Andrew, navodno pokušao spriječiti svoju deložaciju iz Royal Lodgea riječima: “Ja sam kraljičin drugi sin, ne možete mi to učiniti”. List tvrdi da je to rekao u trenutku kada je morao napustiti rezidenciju u Windsoru i preseliti se u Sandringham.

Prema navodima koje The Sun pripisuje neimenovanom izvoru iz kraljevskih krugova, Andrew je odbijao preuzeti odgovornost i nije želio napustiti imanje. Isti izvor tvrdi da je u više navrata ponavljao kako mu se takva odluka ne može nametnuti zbog njegova obiteljskog statusa.

Drugi anonimni izvor naveo je za britanski tabloid da su razgovori o iseljenju bili napeti te da je Andrew jasno dao do znanja kako ne želi otići. Pregovori o njegovu povlačenju iz Royal Lodgea, gdje je živio s bivšom suprugom Sarom Ferguson, trajali su mjesecima.

Potpuna ekskomunikacija

Podsjetimo, Andrew je uhićen u četvrtak, na svoj 66. rođendan od sumnjom za zlouporabu službenog položaja. Sumnje se odnose na razdoblje kada je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika i na navodne kontakte povezane s Jeffreyjem Epsteinom.

Andrew je treće dijete pokojne kraljice Elizabete i trenutačno je osmi u redu za britansko prijestolje. Međutim, i to bi se moglo promijeniti.

Naime, britanska vlada razmatra mogućnost donošenja zakona kojim bi se Windsor uklonio iz redoslijeda nasljeđivanja prijestolja. Prema navodima BBC-ja, takav bi potez uslijedio nakon završetka policijske istrage.

Teme
Andrew Mountbatten-Windsor, Andrew i Epstein bivši princ Andrew

