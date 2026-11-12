ministar rata
Jesu li demokrati odgovorni za propali pokušaj opoziva Petea Hegsetha?
Jedanaest demokrata nije sudjelovalo u proceduralnom glasovanju kojim je Zastupnički dom američkog Kongresa tijesnom većinom zaustavio postupak opoziva ministra obrane SAD-a.
Zastupnički dom američkog Kongresa blokirao je pokušaj opoziva ministra obrane Petea Hegsetha, pruživši neočekivano olakšanje administraciji predsjednika Donalda Trumpa u trenutku kada se republikanci suočavaju s posljedicama poraza na međuizborima.
Prijedlog za opoziv podnio je republikanski kongresnik Thomas Massie, no inicijativu su uglavnom podržali demokrati. Hegsetha optužuju za zlouporabu ovlasti i provođenje nezakonitih vojnih operacija, piše Al Jazeera.
Zastupnički dom, u kojem većinu imaju republikanci, u utorak je s 211 glasova za i 204 protiv odlučio vratiti prijedlog za opoziv Odboru za pravosuđe, gdje bi mogao ostati na neodređeno vrijeme.
Tim proceduralnim potezom postupak opoziva praktički je zaustavljen do kraja mandata aktualnog saziva Kongresa, koji završava za osam tjedana. Demokrati će 3. siječnja preuzeti kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom.
U neočekivanom raspletu presudna se pokazala odsutnost 11 demokratskih zastupnika tijekom glasovanja. Donosimo što je poznato o glasovanju kojim je blokiran Hegsethov opoziv i mogućem daljnjem razvoju događaja.
O čemu se glasovalo u utorak?
Zastupnici nisu glasovali o tome treba li opozvati Hegsetha, nego o tome treba li prijedlog za njegov opoziv uputiti Odboru za pravosuđe, gdje bi mogao biti predmet dodatne istrage ili izmjena.
Takvi proceduralni potezi često se koriste kao taktika odugovlačenja. Budući da se mandat aktualnog saziva Kongresa uskoro završava, malo je vjerojatno da će se prijedlog ponovno naći na dnevnom redu Zastupničkog doma prije njegova isteka.
Massie je glasovanje nazvao „proceduralnim potezom kojim se želi zaustaviti prijedlog”.
Kakav je bio rezultat glasovanja?
Prijedlog je prihvaćen tijesnom većinom, s 211 glasova za i 204 protiv.
Massie je bio jedini republikanac koji se usprotivio toj mjeri. Ostali zastupnici glasovali su prema stranačkoj pripadnosti, pri čemu su republikanci podržali prijedlog, a demokrati mu se usprotivili.
Na glasovanju nije bilo 18 zastupnika – 11 demokrata i sedam republikanaca.
Da su odsutni demokrati sudjelovali u glasovanju i glasovali jednako kao njihovi stranački kolege, imali bi dovoljno glasova da odbace proceduralni prijedlog. Time bi se otvorio put za glasovanje cijelog Zastupničkog doma o Hegsethovu opozivu, koje se moglo održati već ovog tjedna.
Tko su 11 odsutnih demokrata i zašto nisu glasovali?
Demokratski zastupnici koji nisu sudjelovali u glasovanju bili su:
- Julia Brownley (Kalifornija)
- Lou Correa (Kalifornija)
- Nancy Pelosi (Kalifornija)
- Laura Gillen (New York)
- Steven Horsford (Nevada)
- Jonathan Jackson (Illinois)
- Brittany Pettersen (Colorado)
- Melanie Stansbury (Novi Meksiko)
- Haley Stevens (Michigan)
- Marilyn Strickland (Washington)
- Frederica Wilson (Florida)
Zastupnici su ponudili različita objašnjenja svoje odsutnosti.
Strickland, Jackson, Stansbury i Gillen naveli su da su zakasnili zbog prometnog zastoja u Washingtonu.
Pelosi je rekla da se nalazila u svojoj saveznoj državi zbog događaja posvećenog ratnim veteranima, dok je Correa izjavio da je bio u Kaliforniji uoči medicinskog zahvata. Horsfordov ured kao razlog odsutnosti naveo je hitan slučaj osobne prirode.
Pettersen, koja je rekla da je u travnju sudjelovala u podnošenju prijedloga za Hegsethov opoziv, izjavila je da joj je „uskraćena mogućnost glasovanja o ovom prijedlogu”, ne navodeći dodatne pojedinosti.
Jackson, Stansbury, Gillen, Strickland, Horsford, Pelosi i Pettersen izjavili su da bi se, da su bili prisutni, pridružili svojim demokratskim kolegama u protivljenju prijedlogu.
Jackson i Stansbury također su naveli da su svoje protivljenje službeno unijeli u kongresni zapisnik, iako to ne mijenja službeni rezultat glasovanja.
Stevens, Brownley i Wilson nisu odmah komentirali svoju odsutnost. Stevens je ranije kritizirala Trumpovu administraciju zbog pokretanja rata protiv Irana zajedno s Izraelom te zahtijevala snažniji nadzor Kongresa nad vojnim operacijama.
Međutim, nekoliko dana prije američkih međuizbora održanih 3. studenoga, kongresnica iz Michigana, koja je prethodno izgubila demokratske predizbore za upražnjeno mjesto u Senatu od Abdula El-Sayeda, podržala je republikanskog kandidata Mikea Rogersa umjesto kandidata vlastite stranke.
Wilson (83) u ponedjeljak je prisustvovala svečanosti polaganja kamena temeljca za stambeni projekt u okrugu Miami-Dade.
Wilson i Brownley, poput Stevens, ranije su se protivile Trumpovu načinu vođenja rata protiv Irana te zahtijevale da administracija zatraži odobrenje Kongresa za nastavak vojnih operacija.
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