Minab: Kada je najpreciznija raketa na svijetu izabrala učionicu

Na jugu Irana, prije nego što sunce izađe nad obalom, kroz sela se tiho širi poznat zvuk: zvuk lenj brodova koji se pripremaju za isplovljavanje. Njihovi istrošeni drveni trupovi škripe uz plimu, jedra se polako razvijaju, a ribari u tišini ranog jutra povlače konope. Na jugu postoji izreka: „Lenj koji ne poznaje more slomit će prvi val.” Za ljude s naše obale lenj je više od plovila. On je simbol samog života — ustrajnosti protiv mora, protiv oluje, protiv sudbine koja rijetko pokazuje milost.