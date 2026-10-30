NASTAVAK ČISTKE U PENTAGONU
Novi potres u vrhu američke vojske: Hegseth smijenio ključnog generala, "pao" zbog odavanja tajnih informacija
Američki ministar obrane Pete Hegseth smijenio je generala Bretta Sylviju, jednog od ključnih ljudi za vojno planiranje u Pentagonu, nakon istrage u kojoj je optužen za odavanje povjerljivih informacija o Iranu i Ukrajini, a njegov odlazak dogodio se u trenutku kada Donald Trump razmatra mogućnost novih vojnih udara na Iran.
Smjena je objavljena nakon što je istraga Pentagona generala povezala s odavanjem povjerljivih podataka novinarima. Riječ je o jednom od najvažnijih vojnih dužnosnika u američkom obrambenom sustavu, čiji je odlazak otvorio dodatna pitanja o kadrovskim promjenama u vrhu američke vojske.
Sylvia je bio direktor Uprave za strategiju, planiranje i politiku Združenog stožera američkih oružanih snaga, poznate pod oznakom J5. Njegova je zadaća bila sudjelovati u izradi i koordinaciji vojnih planova, kao i povezivati operativne snage, obrambenu politiku i Bijelu kuću.
Kako piše The Atlantic, koji je prvi objavio informaciju o njegovoj smjeni, nije imenovan njegov nasljednik, a nije bilo jasno ni tko će privremeno preuzeti njegove odgovornosti. Sylvia je drugi general koji je u posljednjih godinu dana napustio čelno mjesto u toj upravi. Njegov prethodnik Joseph McGee prošle je godine bio prisiljen otići u mirovinu.
Istraga zbog odavanja tajnih informacija
Novi detalji o razlozima smjene pojavili su se nakon što je portal Axios objavio sadržaj internog izvješća o istrazi. Prema tom dokumentu, Sylvia je tijekom približno godinu dana dvojici novinara iz različitih medija odavao povjerljive informacije o Ukrajini i Iranu.
Prema navodima američkog dužnosnika koji je govorio za Axios, general je priznao nedopušteno dijeljenje informacija tijekom ispitivanja koje je bilo snimljeno. U izvješću se navodi i da nije uspješno prošao više poligrafskih ispitivanja.
Istraga je pokazala da je komunikacija s novinarima počela još u lipnju 2025. godine, a nastavila se i nakon uvođenja novih ograničenja za medije u Pentagonu. Dio kontakata odvijao se putem aplikacije Signal, dok se jedan susret održao u restoranu Silver Diner u Arlingtonu.
U izvješću se navodi da je Sylvia tijekom tog susreta novinaru usmeno prenio informacije o američkoj pomoći Ukrajini, oslanjajući se na bilješke koje je napravio pregledavajući povjerljivo izvješće. Istražitelji su također utvrdili da te sastanke nije prijavio uredu Pentagona zaduženom za odnose s javnošću niti je zatražio provjeru informacija prije njihova dijeljenja.
Reuters je objavio da je visoki dužnosnik Pentagona optužio Sylviju za pad na tri poligrafska testiranja tijekom ispitivanja o curenju informacija. Isti je dužnosnik njegovu smjenu opravdao zaštitom nacionalne sigurnosti.
"Opseg njegova odavanja informacija postao je toliko ozbiljan da je ministar Hegseth morao odmah reagirati i smijeniti Sylviju kako bi zaštitio nacionalnu sigurnost. Hitna reakcija bila je nužna i nije mogla čekati ni sekunde", rekao je dužnosnik.
Prema Axiosovu izvješću, istražitelji su posumnjali i da je general namjerno izbrisao tragove komunikacije s jednim od novinara na Signalu. Sylvia je tvrdio da se ne sjeća sadržaja jedne od poruka te da je, pokušavajući je izbrisati, uklonio čitav razgovor.
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O smjeni je govorio i američki predsjednik Donald Trump, koji je pritom pogrešno oslovio generala u ženskom rodu.
"Imamo ozbiljne probleme s onima koji odaju informacije i ona će imati velikih problema, dugoročnih problema", rekao je Trump novinarima, prema Reutersu.
Nakon objave vijesti o smjeni, Združeni stožer objavio je izjavu u kojoj je Sylviji zahvalio na 32 godine službe i poželio njemu i njegovoj obitelji sve najbolje. Međutim, Axios navodi da je izjava naknadno povučena nakon što su unutar Ministarstva obrane otkrivene informacije o razlozima njegova odlaska.
Prema američkom dužnosniku koji je razgovarao s Axiosom, ured vršitelja dužnosti ministra kopnene vojske Adama Tellea zagovarao je objavu poruke podrške Sylviji kako bi se ublažile moguće posljedice budućih optužbi za odavanje povjerljivih podataka. Dužnosnik kopnene vojske odbacio je takve tvrdnje.
"Ovo je najnovija koordinirana kampanja laži čiji je cilj izazvati kaos. Vršitelj dužnosti ministra Telle i njegov ured nisu zagovarali nikakvu izjavu o generalu Sylviji. Cijela je ta priča lažna", poručio je.
U priču se uključila i Laura Loomer
Smjeni je prethodila i javna kampanja krajnje desne aktivistice Laure Loomer, bliske Trumpu, koja je ranije na društvenim mrežama napala generalova sina Gavina Sylviju.
Povod je bila njegova reakcija na ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka u rujnu 2025. godine. Loomer je tada od tadašnje ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem zatražila da razmotri njegovu poziciju podatkovnog analitičara u Saveznoj agenciji za upravljanje hitnim situacijama (FEMA), a Hegsetha je pozvala da preispita i zaposlenje njegova oca.
"Ti nas ljudi mrze. Ne pripadaju blizu poluga naše nacionalne moći", napisala je Loomer na društvenoj mreži X.
Kako piše The Daily Beast, Loomer je u svojoj objavi izravno pozvala Hegsetha da provjeri zaposlenje generalova oca. Ipak, nema potvrde da je njezina kampanja bila razlog Sylvijine smjene.
Još jedan u nizu odlazaka iz vojnog vrha
Sylvijin odlazak dio je šireg niza kadrovskih promjena u američkoj vojsci otkako je Hegseth preuzeo dužnost ministra obrane. Prema pisanju The Atlantica, najmanje 26 generala i admirala napustilo je svoje dužnosti ili je bilo prisiljeno otići otkako je Hegseth preuzeo Pentagon.
Među njima su general Randy George, bivši načelnik Glavnog stožera kopnene vojske, general David Hodne, koji je vodio zapovjedništvo za transformaciju i obuku kopnene vojske, te general William Green Jr., bivši čelnik vojnog kapelanskog zbora. U lipnju je dužnost napustio i general Chris Donahue, zapovjednik američkih kopnenih snaga u Europi i Africi.
The Atlantic navodi da Pentagon uglavnom nije javno obrazlagao razloge tih odlazaka. Prema sugovornicima tog medija, među mogućim razlozima bili su raniji angažman na politikama koje Hegseth smatra neprihvatljivima, povezanost s bivšim predsjednikom Združenog stožera Markom Milleyjem te sumnje u odavanje informacija medijima.
Hegseth je u rujnu najavio i smanjenje broja generalskih i admiralskih pozicija. Prema njegovim riječima, cilj je smanjiti njihov ukupan broj za 20 posto, a promjene bi trebale biti provedene do 1. siječnja 2027. godine.
Smjena Sylvije dolazi u osjetljivom trenutku za američku vojsku. Kako upozorava The Atlantic, Trump razmatra mogućnost novih napada na Iran nakon višemjesečnog sukoba, a američko Središnje zapovjedništvo već je pripremilo različite vojne opcije. Odluka o novim udarima još nije donesena.
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