Novi potres u vrhu američke vojske: Hegseth smijenio ključnog generala, "pao" zbog odavanja tajnih informacija

Kako piše The Atlantic, koji je prvi objavio informaciju o njegovoj smjeni, nije imenovan njegov nasljednik, a nije bilo jasno ni tko će privremeno preuzeti njegove odgovornosti. Sylvia je drugi general koji je u posljednjih godinu dana napustio čelno mjesto u toj upravi. Njegov prethodnik Joseph McGee prošle je godine bio prisiljen otići u mirovinu.