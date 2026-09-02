više od 60 ranjenih
VIDEO / SAD raketirao svadbu u Iranu: Ubijeno najmanje petero, uključujući i dijete
Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su bombardirale kuću tijekom svadbenog slavlja u južnom okrugu Sirik, pri čemu je ubijeno najmanje petero ljudi, uključujući jedno dijete.
Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je da je „brutalni” napad rano u srijedu pogodio kuću u gradu Kuhestaku. Prema njegovim riječima, više od 50 ljudi, među kojima su žene i djeca, ubijeno je ili ranjeno, prenosi Al Jazeera.
Iranski Press TV izvijestio je da je ubijeno najmanje petero ljudi.
„Među poginulima je i jedno dijete. Prekinuta je opskrba električnom energijom, kao i telefonske veze”, napisao je na društvenoj mreži X dužnosnik iranskog Ministarstva zdravstva Hossein Kermanpour.
Snimke koje je objavio Iranski Crveni polumjesec prikazuju zgradu raznesenih zidova i prozora te krhotine razbacane po tlu. Humanitarna organizacija objavila je i fotografije nekoliko djece koja primaju bolničku pomoć.
Guverner okruga Sirik Reza Shahidiyan poslije je za državnu televiziju IRIB izjavio da su ranjene 63 osobe te da su 50 žrtava žene i djeca.
Svi ranjeni prevezeni su u bolnicu u obližnjem gradu Minabu i nalaze se „u stabilnom stanju”, rekao je.
Novinska agencija Fars objavila je i svjedočanstvo djeteta koje je preživjelo eksploziju. Dijete je u videosnimci kazalo da je prije dolaska na mjesto proslave čulo borbene zrakoplove.
„Kada smo stigli, odjeknula je eksplozija. Bila je vrlo snažna. Cigle, kamenje i cement pogodili su me u lice i glavu, a ozlijeđeni su i mnogi drugi”, kazalo je. „Svi su bili obični civili.”
Izvješća su objavljena dok je američka vojska najavila novi val napada na „iranske vojne ciljeve”, navodeći da je uslijedio nakon pokušaja napada Korpusa čuvara Islamske revolucije (IRGC) na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
Američka vojska priopćila je da je pogodila iranske položaje protuzračne obrane, radarske sustave, pomorska sredstva i objekte, kapacitete za polaganje mina te komunikacijske lokacije.
Napadi su uslijedili nakon razmjene vatre tijekom vikenda, u jeku neprekinutog sukoba oko Hormuškog tjesnaca, koji Iran blokira od početka američko-izraelskog rata protiv te zemlje 28. veljače.
Iranska vojska priopćila je da je uzvratila napadima na američke baze i druge ciljeve u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Kuvajt je također izvijestio da je presreo bespilotne letjelice i projektile.
Iranski glasnogovornik Baghaei pozvao je međunarodnu zajednicu na djelovanje.
„Ovu okrutnost nije moguće odvojiti od niza zločina koji su joj prethodili”, kazao je, ukazujući na napade na Minab i Lamerd prvog dana rata. Američke snage u Minabu su pogodile osnovnu školu i ubile više od 150 ljudi, dok su u Lamerdiju pogodile sportsku dvoranu i ubile najmanje 21 osobu.
„Iran će na ove divljačke zločine odgovoriti odlučno”, rekao je Baghaei. „Ipak, vlade i međunarodne institucije koje šute pred takvim barbarstvom ili ga pokušavaju opravdati moraju shvatiti da njihova šutnja nije neutralnost.”
Osim u Kuhestaku, poluslužbena novinska agencija Tasnim izvijestila je o eksplozijama u još nekoliko obalnih gradova, uključujući Konarak, Bandar Abbas, Jask, Asaluyeh i Ahvaz, kao i na otoku Qeshmu.
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