Trumpov ministar pod sve većim pritiskom: "Napadaju nas zato što smo učinkoviti"

Nathan Howard/REUTERS

Američki ministar obrane Pete Hegseth u četvrtak je objavio videoporuku u kojoj je obećao da će se suprotstaviti nastojanjima u Kongresu za njegovim opozivom, a rat u Iranu opisao je kao "hrabar i povijesni" i to nakon što su birači na ovotjednim izborima zbog tog rata kaznili republikance.

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Hegsethova objava na društvenim mrežama uslijedila je u trenutku kada se pojačao pritisak njegovih protivnika u Kongresu, a predsjednik Donald Trump odbacio je pitanja o tome bi li mogao smijeniti Hegsetha. Trump je pohvalio čelnika Pentagona.

Vodeći demokrat u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries u objavi na društvenoj mreži postavio je pitanje: "Zašto je Pete Hegseth još uvijek tu?"

Hegseth, bivši voditelj na Fox Newsu, osoba je koja izaziva podjele te je stekao neprijatelje čak i unutar vlastite, Republikanske stranke.

Kritičari u Kongresu zamjeraju mu način na koji je vodio "rat protiv Irana" za što je potpredsjednik JD Vance ustvrdio da je republikance stajalo kontrole nad Kongresom.

Zamjeraju mu i smjenjivanje visokih vojnih dužnosnika, kao i zategnute odnose sa zastupnicima Kongresa, i to u trenutku dok administracija traži proračun za obrambenu potrošnju vrijedan 1,5 bilijuna dolara.

Demokrati, koji su na izborima u utorak osvojili kontrolu nad Kongresom, obećali su pokrenuti istragu o Hegsethu i njegovom upravljanju Pentagonom.

Prema riječima njihovog osoblja to bi, između ostalog, uključivalo i istragu o smjenjivanju načelnika Združenog stožera oružanih snaga.

Republikanski zastupnik Thomas Massie najavio je da će idućeg tjedna ponovno pokrenuti postupak za opoziv Hegsetha, upozorivši pritom da bi taj opoziv bio "puno blaži" od onoga što ga čeka kada republikanci iduće godine prepuste kontrolu nad Kongresom demokratima.

"Čekaju ga saslušanja i suđenja", napisao je Massie na platformi X.

Hegseth je branio svoje upravljanje Pentagonom u videozapisu duljem od četiri minute, u kojem se hvalio otpuštanjem visokih dužnosnika Pentagona, ukidanjem inicijativa za raznolikost te zabranom služenja vojnog roka transrodnim osobama.

"Vidite, oni napadaju mene, napadaju nas, zato što smo učinkoviti. To im neće uspjeti. Nećemo ustuknuti", rekao je Hegseth obraćajući se u kameru.

Nazvavši pokušaj opoziva "farsom", Hegseth je podsjetio da je i sam Trump dvaput bio podvrgnut postupku opoziva.

"Riječ je o politici osobnog obračuna. To nije uspjelo protiv predsjednika Trumpa, a neće uspjeti ni protiv mene. U to možete biti sigurni", izjavio je.

Trump je u četvrtak, odgovarajući na pitanje očekuje li promjene u kadrovskom sastavu, pohvalio Hegsetha. Rekao je da je njegov ministar obrane "odradio fantastičan posao" te sugerirao da je otpor prema njemu povezan s otpuštanjem generala.

"Imali smo toliko generala. Svi su bili generali s četiri zvjezdice. Nikad nisam vidio ništa slično. A mnogi od njih bili su zagovornici 'woke' ideologije. Ne sviđaju mi ​​se takvi generali. I zato vjerojatno nailazi na otpor", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

Trump je također pohvalio Hegsethovu ulogu u američkim vojnim operacijama u Venezueli i Iranu. "Situacija u Venezueli bila je nevjerojatna... a u Iranu smo prisutni već sedam mjeseci i kontroliramo sve što smo željeli kontrolirati", rekao je.

Izvori navode da bi Trump ipak mogao zamijeniti Hegsetha, dok republikanci analiziraju svoje izborne gubitke.

U srijedu je potpredsjednik JD Vance javno doveo u pitanje isplativost rata protiv Irana, ustvrdivši da je on republikance stajao kontrole nad Kongresom. Njegova je objava bila neuobičajena i potaknula je nagađanja o tome hoće li Trump uistinu provesti svoju prijetnju o ponovnom pokretanju velikih borbenih operacija protiv Irana.

Jedan od Trumpovih savjetnika izjavio je da bi se Hegseth mogao naći „na odstrijelu” upravo zbog rata protiv Irana.

Iz Ministarstva obrane poručuju da je Hegseth "sto posto posvećen" vođenju Pentagona sve do kraja Trumpova mandata.

Hegseth je pozvao "domoljubne" zakonodavce da odobre zahtjev za financijska sredstva, namijenjen pokrivanju troškova rata protiv Irana i drugih prioriteta Pentagona.

"Bez obzira na to što ljudi misle o ovom ratu, koji ja smatram hrabrim i povijesnim pothvatom kojim će se osigurati da Iran nikada ne dođe do nuklearnog oružja, moramo nastaviti s obnovom naše vojske, baš kao što je to predsjednik Trump činio tijekom svog prvog mandata", rekao je Hegseth.

Republikanski senator Thom Tillis izjavio je u utorak navečer za CBS News da Hegsetha čeka "suočavanje s posljedicama".

Dodao je da njegovi zategnuti odnosi sa zastupnicima Kongresa otežavaju nastojanja Trumpove administracije da u Kongresu osigura proračun za obrambenu potrošnju vrijedan 1,5 bilijuna dolara.

Hegseth bi se također mogao naći na udaru demokrata zbog svoje politike prema Ukrajini, kao i zbog američkih vojnih napada na plovila u latinoameričkim vodama za koja se sumnja da su korištena za krijumčarenje droge što je potez za koje neki demokrati tvrde da bi mogao predstavljati ratni zločin.

Zastupnik Adam Smith, demokrat za kojeg se očekuje da će iduće godine preuzeti vodstvo Odbora za oružane snage Zastupničkog doma, najavio je strogi nadzor nad svim aspektima - od rata protiv Irana pa sve do onoga što je nazvao narušavanjem "apolitičnog temelja oružanih snaga".