FOTO / Topljenje ledenjaka u Dolomitima otkrilo opasnost staru više od stoljeća

Julia Alpine Brigada/Vojska Italije

U talijanskim Dolomitima uklonjeno je oko 250 komada streljiva iz Prvog svjetskog rata koji su više od stotinu godina bili zarobljeni pod snijegom i ledom, a zbog ubrzanog otapanja ledenjaka ponovno su postali vidljivi i potencijalno opasni.

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Kako je za CNN priopćila alpska brigada Julia talijanske vojske, streljivo su u regiji Trentino-Alto Adige najprije pronalazili planinari i ljubitelji prirode, dok je jedan eksplozivni predmet otkriven nakon prometne nesreće.

Julia Alpine Brigada/Vojska Italije

Julia Alpine Brigada/Vojska Italije

Prva neeksplodirana minobacačka granata ovog ljeta pronađena je u lipnju, nakon što se automobil otkotrljao niz provaliju u blizini mjesta Caldonazzo. Prema navodima vojske, vozač je pri parkiranju zaboravio aktivirati ručnu kočnicu.

Nakon što su vatrogasci uklonili vozilo, u podnožju stabla uočili su minobacačku granatu kalibra 90 milimetara iz Prvog svjetskog rata. Eksplozivnu napravu poslije je uklonio specijalizirani tim za deaktiviranje bombi.

Ostalo pronađeno streljivo potječe iz takozvanog Bijelog rata, koji se između talijanske i austrougarske vojske vodio od 1915. do 1918. godine.

Streljivo je bilo koncentrirano na području koje je ljeti popularno među planinarima, a snijeg i led skrivali su ga dulje od jednog stoljeća.

Opasna operacija na velikim nadmorskim visinama

Stručnjaci iz 2. inženjerijske pukovnije alpske brigade Julia, osposobljeni za visokorizične spasilačke akcije na velikim visinama i vojne operacije, počeli su uklanjati streljivo početkom kolovoza.

Glasnogovornik postrojbe potvrdio je za CNN da je ljetna akcija čišćenja završena 16. listopada.

Eksplozivna sredstva pronađena su uz staze kojima često prolaze penjači, planinari i planinski radnici, ali i na područjima koja nisu dostupna javnosti.

Iz talijanske vojske naveli su da je operacija zahtijevala "solidne planinarske vještine" zbog kretanja kroz "nepristupačna područja, na velikim nadmorskim visinama i na posebno izazovnom terenu".

Na području između planinskog vrha Cima del Frate i prijevoja Forcella Fierollo, nedaleko od zaseoka Bieno, otkriveno je skladište topničkih granata kalibra 75 milimetara.

Zbog njihova uklanjanja ranije ovog mjeseca privremeno je zatvorena popularna planinarska ruta, koja je ponovno otvorena nakon završetka operacije.

Ekstremne vrućine ubrzale otapanje ledenjaka

Streljivo iz Prvog i Drugog svjetskog rata na ovom se području pronalazi svake godine. Međutim, specijalizirane akcije uklanjanja mogu se provoditi samo krajem ljeta i početkom jeseni, kada vremenski uvjeti omogućuju sigurniji rad, prije nego što krajem listopada počnu snježne padaline.

Ekstremne vrućine posljednjih godina ubrzale su povlačenje ledenjaka Caré Alto i Lares, zbog čega je teren postao manje stabilan za radnike.

Prema podacima lokalnih vlasti, male količine snijega tijekom zime 2025. i iznimno visoke temperature u ljeto 2026. dodatno su ubrzale otapanje ledenjaka u regiji Trentino.

Upozorenje planinarima i lokalnom stanovništvu

Zbog opasnosti koju predstavljaju neeksplodirana ubojna sredstva provodi se sigurnosna kampanja kojom se upozoravaju planinari i lokalno stanovništvo.

Nadležne službe pozivaju građane da ne diraju niti premještaju sumnjivo streljivo ako ga pronađu.

Umjesto toga, trebaju obavijestiti lokalne vlasti i, ako je moguće, dostaviti fotografije pronađenog predmeta.