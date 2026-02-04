Ledenjak veličine Velike Britanije mogao bi povisiti razinu mora za čak 65 centimetara! Znanstvenici imaju bizaran plan

Tijekom sljedeća dva tjedna tim će koristiti bušilicu s vrućom vodom kako bi probušili led i postavili instrumente koji će slati prve podatke u stvarnom vremenu s te lokacije. Ovo je prvi put da se bušenje vrućom vodom provodi na glavnom trupu ledene police Thwaites — području poznatom po pukotinama i brzom kretanju leda.