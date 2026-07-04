KLIMATSKE PROMJENE
Švicarski ledenjaci brzo gube snijeg zbog toplinskih valova
Snijeg na švicarskim ledenjacima nestao je ovog ljeta tjednima ranije nego inače pod utjecajem europskog toplinskog vala, navode znanstvenici.
Oglas
Znanstvenici kažu da je 29. lipnja ledenjak Rhone u južnoj Švicarskoj doživio tzv. "Dan gubitka ledenjaka" - trenutak kada se snijeg nakupljen tijekom zime otopio i kada ledenjaci počinju gubiti led ispod njega.
Matthias Huss, direktor Službe za praćenje švicarskih ledenjaka, rekao je da su ove godine preostala još tri mjeseca za topljenje leda koji je nastajao desetljećima ili čak stoljećima. "Ovo je uistinu zabrinjavajuća situacija", rekao je.
Toplinski valovi tope snijeg na ledenjacima
Dva toplinska vala koja su se dogodila ove godine nakon oskudnih zimskih snježnih padalina pridonijela su pomicanju „Dana gubitka ledenjaka” na njegov drugi najraniji datum od početka mjerenja.
Godine 2022. to se dogodilo tri dana ranije.
Tijekom lipanjskog toplinskog vala otopljena voda s ledenjaka diljem Švicarske mogla je svake šeste sekunde tijekom dva tjedna napuniti olimpijski bazen, rekao je Huss.
"Ledenjaci su u ovo doba godine u vrlo lošem stanju", kazao je Huss. "Nalazimo se u gotovo jednako kritičnoj situaciji kao i rekordne 2022. godine."
Huss je rekao da je jedna mjerna stanica na ledenjaku Rhone zabilježila gubitak od oko 1,5 metara leda tijekom dva tjedna ekstremnih vrućina.
Vidljivo golim okom
Turisti koji posjećuju ledenjake u povlačenju kažu da je promjene nemoguće zanemariti.
Njemački turist Harry Block, koji posjećuje ledenjak Rhone već 50 godina, bio je pun emocija zbog tog prizora. "Mogao bih zaplakati", rekao je, opisujući kako se ledenjak, nekada visok 80 metara, smanjio. "Ovdje vidite klimatske promjene. To su klimatske promjene."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas